Panameño que volvió de Ucrania revela cómo salió de la brigada y pidió ayuda a Panamá: hay 77 vinculados

Uno de los panameños que logró regresar al país después de participar en el conflicto entre Rusia y Ucrania relató cómo tomó la decisión de abandonar la brigada y solicitar ayuda a la Cancillería de Panamá.

El ciudadano explicó que, aunque inicialmente sabía que viajaría al extranjero para participar en el conflicto, las condiciones que encontró en Ucrania fueron diferentes a las que, según su testimonio, le habían planteado antes de viajar.

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“Aquí nadie fue obligado. Las situaciones en Ucrania cambiaron, desde que salimos de la segunda casa segura, allí se complicaron las cosas”, relató. Según explicó, antes de viajar les habían planteado diferentes pagos dependiendo de si realizaban o no misiones.

"Aquí en Panamá hay bastantes reclutadores, y usan diferentes números de teléfono de otros países. Se nos dijo que no se nos iba a quitar los pasaportes, que no íbamos a perder comunicación con nuestra familia, y no se nos iba a quitar el teléfono, y cuando llegamos allá fue lo… pic.twitter.com/QG3A6ewzv8 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

“Nos dijeron una cantidad de dinero, sin misión y con misión era otra cantidad, pero cuando llegamos allá era ir a misión sí o sí, y mucha gente estaba muriendo, y nos dimos cuenta de la situación y decidimos salir de la brigada”, contó. “Nos dijeron una cantidad de dinero, sin misión y con misión era otra cantidad, pero cuando llegamos allá era ir a misión sí o sí, y mucha gente estaba muriendo, y nos dimos cuenta de la situación y decidimos salir de la brigada”, contó.

Denuncia que las condiciones cambiaron al llegar

El panameño también afirmó que durante el proceso de reclutamiento recibió garantías sobre aspectos que posteriormente, según su relato, no se cumplieron. “Aquí en Panamá hay bastantes reclutadores, y usan diferentes números de teléfono de otros países”, aseguró.

De acuerdo con su testimonio, a los interesados se les habría indicado que conservarían sus documentos y la comunicación con sus familiares.

Uno de los panameños que logró retornar al país tras participar de la guerra en Rusia, explicó cómo llegó a tomar la decisión de darse de baja y solicitar apoyo a la Cancillería de Panamá.

"Aquí nadie fue obligado. Las situaciones en Ucrania cambiaron, desde que salimos de la… pic.twitter.com/Jr6qRyZZDB — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

“Se nos dijo que no se nos iba a quitar los pasaportes, que no íbamos a perder comunicación con nuestra familia, y no se nos iba a quitar el teléfono, y cuando llegamos allá fue lo primero que pasó”, afirmó. “Se nos dijo que no se nos iba a quitar los pasaportes, que no íbamos a perder comunicación con nuestra familia, y no se nos iba a quitar el teléfono, y cuando llegamos allá fue lo primero que pasó”, afirmó.

Los testimonios de los panameños que han regresado también apuntan a que algunas ofertas para viajar fueron difundidas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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Cancillería estima que unos 77 panameños podrían estar vinculados

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, informó que el Gobierno maneja información sobre aproximadamente 60 ciudadanos panameños que podrían haber estado o estar vinculados con las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa.

El canciller de Panamá, @javierachapma, indicó que se ha tenido información de aproximadamente 60 ciudadanos panameños que podrían haber estado o están vinculados a las fuerzas armadas de Rusia y Ucrania, y detalló las acciones y contactos realizados para el retorno de ciudadanos… pic.twitter.com/wnbhPQtCkq — Telemetro Reporta (@TReporta) August 13, 2026

A esta cifra se suman aproximadamente 17 panameños que podrían estar vinculados con las fuerzas de Ucrania. Martínez-Acha aclaró que estos números no representan un registro definitivo, debido a que la información continúa en proceso de verificación.

“Desde el inicio que Panamá tuvo conocimiento, aproximadamente 60 ciudadanos panameños podrían haber estado o están vinculados de alguna manera a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y aproximadamente 17 panameños en las fuerzas de Ucrania. No estamos presentando esta cifra como un registro definitivo”, explicó. “Desde el inicio que Panamá tuvo conocimiento, aproximadamente 60 ciudadanos panameños podrían haber estado o están vinculados de alguna manera a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y aproximadamente 17 panameños en las fuerzas de Ucrania. No estamos presentando esta cifra como un registro definitivo”, explicó.

La Cancillería mantiene contactos diplomáticos con Rusia y Ucrania para verificar la situación de los ciudadanos panameños y facilitar el retorno de quienes soliciten asistencia.

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Panamá gestiona el regreso de los ciudadanos

El canciller señaló que el presidente José Raúl Mulino ha dado seguimiento al tema desde que el Gobierno tuvo conocimiento de los primeros casos. Según Martínez-Acha, Panamá ha utilizado los canales diplomáticos y consulares disponibles y ha mantenido reuniones y comunicaciones con representantes de Rusia y Ucrania.

"La Cancillería Panameña mantiene contactos permanentes con la Cancillería de Ucrania para coordinar asistencias y eventuales mecanismos de representación de ciudadanos panameños que se encuentren en territorio ucraniano o en zonas afectadas. Hay que agradecer, como ya lo hemos… pic.twitter.com/SqAeLjaTF4 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

“Cuando un ciudadano panameño manifiesta que quiere dejar el servicio y regresar a su país, se hace todo lo que está diplomáticamente posible a nuestro alcance para procurar que esa voluntad sea atendida por las autoridades ucranianas o rusas”, indicó. “Cuando un ciudadano panameño manifiesta que quiere dejar el servicio y regresar a su país, se hace todo lo que está diplomáticamente posible a nuestro alcance para procurar que esa voluntad sea atendida por las autoridades ucranianas o rusas”, indicó.

El ministro destacó además el trabajo de la embajadora de Panamá en Rusia, Carmen Ávila, y de funcionarios diplomáticos que han participado en las gestiones. “Gracias a la embajadora —en la Federación de Rusia— Carmen Ávila, cinco de ellos pudieron retornar”, afirmó.

También agradeció la colaboración de las autoridades ucranianas en los procesos de asistencia y salida de ciudadanos panameños.

Dos panameños regresaron al país el domingo

Martínez-Acha informó que dos ciudadanos panameños llegaron al país el domingo como parte de las gestiones realizadas por la Cancillería. El Gobierno también mantiene contactos con las autoridades de Ucrania para coordinar asistencia y posibles mecanismos de representación para ciudadanos panameños que permanezcan en territorio ucraniano o en zonas afectadas por el conflicto.

"Podemos decir que desde el inicio que Panamá tuvo conocimiento, aproximadamente 60 ciudadanos panameños podrían haber estado o están vinculados de alguna manera a las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y aproximadamente 17 panameños en las fuerzas de Ucrania. No estamos… pic.twitter.com/ZgGMV0m9yu — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

El canciller destacó el trabajo del diplomático de carrera Aldo Rodríguez, quien se desplazó a una zona de conflicto para establecer contacto con ciudadanos panameños.

La Cancillería sostiene que continuará utilizando los mecanismos diplomáticos disponibles para asistir a los connacionales que soliciten ayuda para regresar a Panamá.

Martínez-Acha también recordó que la situación no es exclusiva de Panamá, ya que otros países de la región y de distintas partes del mundo han reportado ciudadanos vinculados con el conflicto.