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Refuerzan estrategias contra el narcotráfico en Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles

Durante el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), los países de la región abordaron sobre el reforzamiento de las estrategias contra el narcotráfico. El evento contó con la participación de varias autoridades, tales como el presidente de la República, José Raúl Mulino, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, el embajador de EE. UU, en Panamá, Kevin Marino Cabrera.