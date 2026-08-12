"Con el narcotráfico no se negocia": Mulino lanza contundente mensaje en foro contra los cárteles

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles que la lucha contra el narcotráfico requiere una estrategia conjunta entre los países de la región y aseguró que “con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”.
Mulino sostuvo que no puede existir una paz y seguridad sostenible mientras las organizaciones criminales continúen avanzando y afectando las instituciones y a la sociedad.
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Mulino destaca cooperación regional contra los cárteles
El mandatario recordó que Panamá se sumó en marzo de este año al Escudo de las Américas, iniciativa mediante la cual varias naciones democráticas de la región buscan establecer respuestas conjuntas frente a las estructuras criminales.
Mulino señaló que durante una reunión sostenida en esa ocasión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quedó planteada la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar esta amenaza.
El presidente panameño consideró que una estrategia aislada por parte de un solo país no sería suficiente para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.
“Con el narcotráfico no se negocia”
Durante su intervención, Mulino lanzó una de sus declaraciones más contundentes al referirse a la capacidad de los grupos criminales para infiltrar distintas estructuras.
“Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”.
El presidente también afirmó que estas organizaciones cuentan con importantes recursos financieros y sostuvo que pueden intentar penetrar gobiernos, sistemas de justicia y organismos internacionales.
Mulino advirtió además sobre lo que calificó como mensajes disfrazados de patriotismo que, según dijo, pueden ser utilizados para favorecer los intereses de los cárteles.
Panamá destaca su posición estratégica
El mandatario también resaltó la participación de Panamá en la coalición y su posición geográfica, particularmente por la extensión de sus costas.
En el caso de Panamá, destacó que el país cuenta con una importante proporción de costas, un elemento relevante dentro de las estrategias de seguridad y combate al narcotráfico.