"Con el narcotráfico no se negocia": Mulino lanza contundente mensaje en foro contra los cárteles

José Raúl Mulino afirmó en el Foro A3C que “con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles que la lucha contra el narcotráfico requiere una estrategia conjunta entre los países de la región y aseguró que “con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”.

Las declaraciones se dieron durante el Foro de la Coalición de las Américas contra los Cárteles (A3C), que reúne a países del continente para fortalecer la cooperación frente al crimen organizado y las estructuras dedicadas al narcotráfico.

Mulino sostuvo que no puede existir una paz y seguridad sostenible mientras las organizaciones criminales continúen avanzando y afectando las instituciones y a la sociedad.

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“No habrá paz y seguridad sostenible si este enemigo avanza y sigue siendo el elemento fundamental de la desintegración social”, afirmó. “No habrá paz y seguridad sostenible si este enemigo avanza y sigue siendo el elemento fundamental de la desintegración social”, afirmó.

Mulino destaca cooperación regional contra los cárteles

"Ser parte de un equipo integrado de 20 países para sumar fuerzas, y lo digo con la convicción de que 7 de cada 10 panameños están de acuerdo con esta estrategia, y cada una de las naciones tiene sus particularidades, en el caso de Panamá tenemos la mayor proporción de costas",… pic.twitter.com/jc2NUpD7eX — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

El mandatario recordó que Panamá se sumó en marzo de este año al Escudo de las Américas, iniciativa mediante la cual varias naciones democráticas de la región buscan establecer respuestas conjuntas frente a las estructuras criminales.

Mulino señaló que durante una reunión sostenida en esa ocasión con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, quedó planteada la necesidad de unir esfuerzos para enfrentar esta amenaza.

“Se dejó claro que la búsqueda de la paz se lograría unificando fuerzas en el continente”, manifestó. “Se dejó claro que la búsqueda de la paz se lograría unificando fuerzas en el continente”, manifestó.

El presidente panameño consideró que una estrategia aislada por parte de un solo país no sería suficiente para enfrentar a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Con el narcotráfico no se negocia”

"Una estrategia parcial solo llevará al fracaso en la misión de combatir las drogas, hay que prevenir el engaño de carteles con mensajes disfrazados de patriotismo, dispuesto de entregar la nación a un puñado de narcotraficantes a cambio de dinero sucio", @JoseRaulMulino,… pic.twitter.com/PVG9eAAyZv — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

Durante su intervención, Mulino lanzó una de sus declaraciones más contundentes al referirse a la capacidad de los grupos criminales para infiltrar distintas estructuras.

“Con el narcotráfico no se negocia y no se pacta”.

El presidente también afirmó que estas organizaciones cuentan con importantes recursos financieros y sostuvo que pueden intentar penetrar gobiernos, sistemas de justicia y organismos internacionales.

Mulino advirtió además sobre lo que calificó como mensajes disfrazados de patriotismo que, según dijo, pueden ser utilizados para favorecer los intereses de los cárteles.

“Una estrategia parcial solo llevará al fracaso en la misión de combatir las drogas”, sostuvo. “Una estrategia parcial solo llevará al fracaso en la misión de combatir las drogas”, sostuvo.

Panamá destaca su posición estratégica

"No habrá paz y seguridad sostenible si este enemigo avanza y sigue siendo el elemento funamental de la desintegración social. En marzo de este año nos sumamos a naciones democráticas de la región al Escudo de Las Américas, para dar respuestas concretas de estas estructuras que… pic.twitter.com/8eFQ1PlXOj — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

El mandatario también resaltó la participación de Panamá en la coalición y su posición geográfica, particularmente por la extensión de sus costas.

“Ser parte de un equipo integrado de 20 países para sumar fuerzas”, manifestó Mulino, quien añadió que cada nación enfrenta particularidades propias. “Ser parte de un equipo integrado de 20 países para sumar fuerzas”, manifestó Mulino, quien añadió que cada nación enfrenta particularidades propias.

En el caso de Panamá, destacó que el país cuenta con una importante proporción de costas, un elemento relevante dentro de las estrategias de seguridad y combate al narcotráfico.