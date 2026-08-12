Pensión alimenticia: ¿qué propone el nuevo anteproyecto prohijado por la Asamblea?

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional prohijó este miércoles el Anteproyecto de Ley No. 16, que propone modificaciones a la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, relacionada con las medidas para garantizar el pago de la pensión alimenticia en Panamá.

Con el prohijamiento, la iniciativa pasa a formar parte formal del proceso legislativo y podrá continuar con las etapas correspondientes dentro de la Asamblea Nacional.

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Asamblea prohíja anteproyecto para modificar medidas sobre pensión alimenticia

La Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional de Panamá prohijó este miércoles al Anteproyecto de Ley No.16 que modifica la Ley 42 de 7 de agosto de 2012, sobre medidas para garantizar el pago de pensión alimenticia. pic.twitter.com/ugXsmmVUWW — Telemetro Reporta (@TReporta) August 12, 2026

El anteproyecto plantea modificar disposiciones de la legislación vigente sobre las medidas destinadas a garantizar que las obligaciones relacionadas con el pago de pensiones alimenticias sean cumplidas.

Por ahora, la iniciativa no constituye una nueva ley ni modifica de manera inmediata las reglas vigentes, ya que deberá avanzar por las siguientes etapas del proceso legislativo.