Darién Nacionales -  12 de agosto de 2026 - 10:15

Operación Comadreja: tres personas aprehendidas tras compra controlada de presunta cocaína

Tres personas fueron aprehendidas en Darién durante la operación Comadreja. Decomisaron 31 carrizos con presunta cocaína, dinero y celulares.

Operación Comadreja en Darién

Operación Comadreja en Darién

SENAFRONT
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tres personas fueron aprehendidas durante una operación de compra controlada denominada “Comadreja”, desarrollada en el sector de Alto del Cristo, en Darién, por unidades del Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), en coordinación con la Fiscalía de Drogas.

La acción se realizó en el marco del Plan Firmeza y estuvo a cargo de unidades antinarcóticos del Batallón General José de Fábrega del SENAFRONT.

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¿Qué decomisaron durante la operación?

De acuerdo con la información oficial, durante la operación fueron aprehendidos tres ciudadanos que estarían presuntamente vinculados con la venta de sustancias ilícitas.

En el procedimiento fueron decomisados:

  • 31 recortes de carrizo transparente que contenían polvo blanco, presunta cocaína.
  • Dinero en efectivo.
  • Teléfonos celulares.

Las personas aprehendidas y los elementos recabados durante la diligencia quedaron a órdenes de la autoridad competente, que continuará con los trámites correspondientes.

La operación fue desarrollada con la participación de la Fiscalía de Drogas de la provincia de Darién.

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