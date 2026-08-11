ASEP no recibe ofertas para concesión que busca incorporar un tercer operador móvil.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que ninguna empresa presentó propuestas durante el acto de recepción de solicitudes de precalificación para la licitación pública No. 01-2026-Telco, proceso mediante el cual el Estado panameño busca otorgar la concesión N.° 106 para la prestación del servicio de comunicaciones personales.
La entidad explicó que esta concesión contempla la cobertura a nivel nacional, en un entorno marcado por el incremento sostenido en el consumo de datos y la demanda de servicios de mayor capacidad. Asimismo, reitero que el objetivo de este proceso es fortalecer la competencia, promover nuevas inversiones y ampliar las opciones de servicio para los usuarios.
Tras el cierre del acto, se dejará constancia del resultado e iniciará la evaluación correspondiente para determinar la viabilidad del nuevo llamado.