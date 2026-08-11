Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 17:28

ASEP no recibe ofertas para concesión que busca incorporar un tercer operador móvil

El director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, confirmó que el acto transcurrió sin recibir ofertas.

ASEP no recibe ofertas para concesión que busca incorporar un tercer operador móvil.

ASEP no recibe ofertas para concesión que busca incorporar un tercer operador móvil.

ASEP
Ana Canto
Por Ana Canto

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) informó que ninguna empresa presentó propuestas durante el acto de recepción de solicitudes de precalificación para la licitación pública No. 01-2026-Telco, proceso mediante el cual el Estado panameño busca otorgar la concesión N.° 106 para la prestación del servicio de comunicaciones personales.

El director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, Alkin Saucedo, confirmó que el acto transcurrió sin recibir ofertas. Sin embargo, aclaró que la institución procederá a revisar la documentación del proceso para evaluar si se convoca a un segundo llamado de precalificación, con el fin de incorporar a un tercer operador de telefonía móvil celular en el país.

La entidad explicó que esta concesión contempla la cobertura a nivel nacional, en un entorno marcado por el incremento sostenido en el consumo de datos y la demanda de servicios de mayor capacidad. Asimismo, reitero que el objetivo de este proceso es fortalecer la competencia, promover nuevas inversiones y ampliar las opciones de servicio para los usuarios.

Tras el cierre del acto, se dejará constancia del resultado e iniciará la evaluación correspondiente para determinar la viabilidad del nuevo llamado.

En esta nota:
Seguir leyendo

Cancillería pide a panameños en Colombia mantenerse alerta y seguir indicaciones oficiales

CSS: ¿cómo consultar los medicamentos disponibles en Mi Farma Digital?

¿Tienes una mascota? Realizarán jornada de esterilización a bajo costo en Tocumen

Recomendadas

Más Noticias