Panamá Nacionales -  11 de agosto de 2026 - 17:15

CSS: ¿cómo consultar los medicamentos disponibles en Mi Farma Digital?

La CSS detalla que en Mi Farma Digital se puede consultar desde casa si un medicamento está disponible en sus farmacias.

Mi Farma Digital de la CSS. 
Mi Farma Digital de la CSS. CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

La Caja de Seguro Social (CSS) ofrece a través de la plataforma Mi Farma Digital una herramienta para consultar desde casa si un medicamento está disponible en las farmacias de la institución.

¿Cómo consultar la disponibilidad de medicamentos en Mi Farma Digital?

1.Acceda a la plataforma:

Abra el navegador de su preferencia (Chrome, Edge, Firefox o Safari) e ingrese al portal de Mi Farma Digital.

2.Ingrese el nombre del medicamento:

En el buscador de la pantalla principal, escriba el nombre comercial del medicamento o su principio activo (por ejemplo: Paracetamol o Acetaminofén).

3.Inicie la búsqueda:

Haga clic en el botón «Buscar» para generar la consulta.

4.Revise los resultados:

El sistema desplegará la información del medicamento, incluyendo su concentración, presentación y la lista de farmacias de la CSS que cuentan con existencias.

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