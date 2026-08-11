CSS: ¿cómo consultar los medicamentos disponibles en Mi Farma Digital?

Mi Farma Digital de la CSS. CSS

La Caja de Seguro Social ( CSS ) ofrece a través de la plataforma Mi Farma Digital una herramienta para consultar desde casa si un medicamento está disponible en las farmacias de la institución.

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Abra el navegador de su preferencia (Chrome, Edge, Firefox o Safari) e ingrese al portal de Mi Farma Digital.

2.Ingrese el nombre del medicamento:

En el buscador de la pantalla principal, escriba el nombre comercial del medicamento o su principio activo (por ejemplo: Paracetamol o Acetaminofén).

3.Inicie la búsqueda:

Haga clic en el botón «Buscar» para generar la consulta.

4.Revise los resultados:

El sistema desplegará la información del medicamento, incluyendo su concentración, presentación y la lista de farmacias de la CSS que cuentan con existencias.