Nueva tarjeta PASE-U 2026: IFARHU anuncia cuándo culminará la entrega

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) culminará en septiembre la entrega de las nuevas tarjetas de débito Mastercard de la Caja de Ahorros, junto con el primer pago del programa PASE-U en todo el país.

Según la entidad, el segundo desembolso del año está programado para octubre a través de estos plásticos, los cuales podrán utilizarse en comercios autorizados y mediante la aplicación móvil de la Caja de Ahorros.

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Por su parte, el director de la institución, Carlos Godoy, señaló en declaraciones a RPC Radio que para recibir el beneficio se evaluará la participación de los acudientes en el programa Escuela para Padres, así como la asistencia regular de los estudiantes a sus clases.

El IFARHU reiteró que, tras finalizar este proceso, todos los beneficios, incluido el Concurso General de Becas, se depositarán exclusivamente por este medio. Esta medida eliminará el uso de cheques, trámite que generaba un gasto millonario en balboas al año. Asimismo, los acudientes con más de un estudiante a su cargo recibirán la totalidad de los aportes en una sola tarjeta para evitar extravíos.

Las jornadas de distribución continuarán este martes 11 de agosto en la provincia de Colón.

Los beneficiarios pueden consultar las fechas, horarios y centros de atención habilitados en el sitio web oficial de la institución: https://www.ifarhu.gob.pa/primer-pago-paseu-2026/.

Guía y requisitos para el retiro de la tarjeta