CSS ampliará telecirugías robóticas: Chiriquí será la primera provincia

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa con la capacitación de los equipos multidisciplinarios que asumirán los procedimientos del programa de telecirugías robóticas en distintas regiones del país.

La estrategia busca acercar procedimientos quirúrgicos especializados y de alta complejidad a pacientes de otras provincias, evitando que tengan que trasladarse hasta la ciudad de Panamá para recibir este tipo de atención.

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El director nacional de Prestaciones y Servicios en Salud de la CSS, Marcos Young, explicó que la institución cuenta con la única plataforma que, según indicó, ha obtenido aprobación internacional para realizar este tipo de procedimientos.

Young destacó que la realización de la primera telecirugía robótica representó un hecho histórico para el sistema público de salud.

CSS: Chiriquí será el punto de partida

La @CSSPanama informa que continúa con la capacitación de equipos multidisciplinarios que asumirán los procedimientos del programa de telecirugías robóticas en sus respectivas regiones.



Se trata de una estrategia que tiene como objetivo llevar procedimientos quirúrgicos… pic.twitter.com/UAJr3FFCnK — Telemetro Reporta (@TReporta) August 11, 2026

La CSS tiene previsto extender progresivamente el programa al resto del país, con un enfoque inicial en la atención oncológica.

“Nuestro objetivo es extender este programa al resto del país, con un enfoque inicial en la atención oncológica, para acercar cirugías de alta complejidad tanto a asegurados como a no asegurados, comenzando en la provincia de Chiriquí”, señaló Young. “Nuestro objetivo es extender este programa al resto del país, con un enfoque inicial en la atención oncológica, para acercar cirugías de alta complejidad tanto a asegurados como a no asegurados, comenzando en la provincia de Chiriquí”, señaló Young.

Además de los procedimientos oncológicos, el programa incorporará intervenciones de cirugía general, entre ellas operaciones de vesícula y hernias.

Especialistas de Ciudad de la Salud podrán intervenir a distancia

El modelo contempla que, una vez los equipos regionales consoliden experiencia en estos procedimientos, los especialistas de la Ciudad de la Salud puedan participar de forma remota en intervenciones de mayor complejidad.

De esta manera, los profesionales ubicados en la capital podrán brindar asistencia especializada durante determinados procedimientos realizados en otras regiones del país.

La CSS también prepara la incorporación del Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, en Herrera, donde avanzan las gestiones para contar con los insumos necesarios que permitan integrar este modelo de atención.

CSS busca ampliar el acceso a cirugías de alta complejidad

Young destacó que la implementación de la telecirugía robótica forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a tecnología médica especializada fuera de la capital.

“Estamos democratizando el acceso a la tecnología. Una vez más, el sistema público lidera la innovación, porque esta capacidad no existe actualmente en ningún hospital privado de Panamá ni de Centroamérica o el Caribe”, puntualizó. “Estamos democratizando el acceso a la tecnología. Una vez más, el sistema público lidera la innovación, porque esta capacidad no existe actualmente en ningún hospital privado de Panamá ni de Centroamérica o el Caribe”, puntualizó.

La CSS continuará con la capacitación de los equipos multidisciplinarios y la preparación de las instalaciones regionales antes de ampliar progresivamente el programa de telecirugías robóticas a otras áreas del país.