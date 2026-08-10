Jefe del Comando Sur de EE. UU. participa en ejercicios Panamax 2026 en Panamá.

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se encuentra esta semana en Panamá participando de los ejercicios Panamax 2026, y los encuentros con fuerzas especiales de naciones aliadas y las instituciones de seguridad regional.
El alto mando militar se unió a los miembros del servicio a bordo del USS Gridley (DDG-101) durante el tránsito del barco por el Canal de Panamá, donde compartió con la tripulación por su compromiso, profesionalismo y dedicación a la misión.