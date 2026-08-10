Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 17:45

Jefe del Comando Sur de EE. UU. participa en ejercicios Panamax 2026 en Panamá

El Comando Sur señaló que el general Francis L. Donovan, se encuentra esta semana en Panamá como parte de los ejercicios Panamax 2026.

Jefe del Comando Sur de EE. UU. participa en ejercicios Panamax 2026 en Panamá.

Jefe del Comando Sur de EE. UU. participa en ejercicios Panamax 2026 en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se encuentra esta semana en Panamá participando de los ejercicios Panamax 2026, y los encuentros con fuerzas especiales de naciones aliadas y las instituciones de seguridad regional.

El Comando Sur señaló que estas acciones fortalecen la capacidad colectiva de las fuerzas regionales para proteger el Canal de Panamá y mantener la seguridad y estabilidad en el Hemisferio Occidental.

El alto mando militar se unió a los miembros del servicio a bordo del USS Gridley (DDG-101) durante el tránsito del barco por el Canal de Panamá, donde compartió con la tripulación por su compromiso, profesionalismo y dedicación a la misión.

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