Jefe del Comando Sur de EE. UU. participa en ejercicios Panamax 2026 en Panamá.

Por Ana Canto El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se encuentra esta semana en Panamá participando de los ejercicios Panamax 2026, y los encuentros con fuerzas especiales de naciones aliadas y las instituciones de seguridad regional.

El Comando Sur señaló que estas acciones fortalecen la capacidad colectiva de las fuerzas regionales para proteger el Canal de Panamá y mantener la seguridad y estabilidad en el Hemisferio Occidental.

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