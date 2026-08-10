Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 14:39

MITRADEL impulsa la inclusión laboral durante el IncluFest en Panamá Oeste

El MITRADEL brindó información sobre la oferta institucional orientada a facilitar el acceso al empleo y fortalecer la inserción laboral.

MITRADEL impulsa la inclusión laboral durante el IncluFest.

MITRADEL impulsa la inclusión laboral durante el IncluFest.

MITRADEL
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de su Regional de Panamá Oeste, participó en el evento IncluFest como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Nacional para promover la inclusión laboral, garantizar la igualdad de oportunidades y acercar sus programas a la ciudadanía.

La jornada, realizada en el Estadio Mariano Rivera, permitió brindar información sobre la oferta institucional orientada a facilitar el acceso al empleo y fortalecer la inserción laboral de las personas con discapacidad. Asimismo, los asistentes recibieron orientación sobre iniciativas clave como el programa Mi Primer Empleo y la bolsa electrónica Empleos Panamá, entre otras herramientas enfocadas en la generación de oportunidades de trabajo.

El IncluFest también ofreció un espacio de convivencia y participación familiar que incluyó presentaciones folclóricas, bailes, poesía y canto, expresiones artísticas que visibilizaron las habilidades y talentos de las personas con discapacidad.

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