MITRADEL impulsa la inclusión laboral durante el IncluFest en Panamá Oeste

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), a través de su Regional de Panamá Oeste, participó en el evento IncluFest como parte de las acciones que impulsa el Gobierno Nacional para promover la inclusión laboral, garantizar la igualdad de oportunidades y acercar sus programas a la ciudadanía.
El IncluFest también ofreció un espacio de convivencia y participación familiar que incluyó presentaciones folclóricas, bailes, poesía y canto, expresiones artísticas que visibilizaron las habilidades y talentos de las personas con discapacidad.