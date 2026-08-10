Parque Nacional Darién conmemora 46 años como bastión de conservación ambiental

El Parque Nacional Darién, el área protegida más extensa de Panamá y una de las reservas naturales más importantes de Centroamérica, conmemora 46 años de su creación reafirmando su papel como bastión de conservación ambiental y cultural.

Desde su establecimiento, el 7 de agosto de 1980, este territorio ha sido clave en la protección de ecosistemas únicos, así como en la preservación de la diversidad biológica y de las tradiciones de las comunidades que habitan en su entorno.

Reconocido como Sitio de Patrimonio Mundial por la UNESCO, el parque alberga una extraordinaria riqueza natural que incluye bosques tropicales, ríos y una amplia variedad de especies de flora y fauna, muchas de ellas endémicas o en peligro de extinción. Su importancia trasciende fronteras y lo posiciona como uno de los espacios naturales más relevantes de la región.

A 46 años de su fundación, el Parque Nacional Darién no solo representa un símbolo de la riqueza natural del país, sino también un recordatorio de la necesidad de proteger estos espacios frente a los desafíos ambientales actuales. Las actividades continúan desarrollándose con una agenda que integra acciones culturales, comunitarias y ambientales, lo que consolida el vínculo entre la población y este patrimonio natural.