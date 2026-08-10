Volcán Puracé vuelve a registrar actividad y emite ceniza tras fuerte sismo en Colombia

El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, Colombia, registró un nuevo pulso de actividad, con fuertes emisiones de ceniza y gases que pudieron ser observadas desde varios kilómetros de distancia.
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El incremento de la actividad del Puracé ocurre el mismo día en que un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió varias regiones de Colombia y fue percibido también en Panamá.
¿El sismo de 7,4 provocó la actividad del volcán Puracé?
Hasta el momento, no se ha confirmado una relación directa entre el fuerte sismo registrado este lunes y el nuevo pulso de actividad del volcán Puracé.
Por ello, las autoridades mantienen el seguimiento de ambos fenómenos de manera independiente mientras continúan las evaluaciones y el monitoreo de las condiciones volcánicas y sísmicas.
Puracé se mantiene en alerta naranja
El volcán Puracé continúa bajo alerta naranja, debido a los cambios recientes registrados en su actividad.
Las emisiones de ceniza y gases forman parte de los fenómenos que están siendo vigilados por las autoridades y organismos encargados del monitoreo volcánico en Colombia.
La población ubicada en las zonas cercanas al volcán debe mantenerse atenta a las recomendaciones y reportes emitidos por las autoridades oficiales.