¡Fuerte sismo! Movimiento de magnitud 7,4 en Colombia se siente en Panamá y provoca evacuaciones

Un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió este lunes gran parte de Colombia y también fue sentido en varias regiones de Panamá, donde se reportaron evacuaciones preventivas en edificios, centros hospitalarios y escuelas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó inicialmente que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 6,7, pero posteriormente actualizó el dato y señaló que el sismo fue de 7,4.

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Tema de interés: Sismo de magnitud aproximada de 7.2 sacude Colombia y se siente en el centro de Panamá

El temblor se registró a las 7:34 a. m., hora local de Colombia, y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la costa del Pacífico colombiano.

De acuerdo con el reporte del SGC, el movimiento tuvo una profundidad de aproximadamente 82 kilómetros.

Usuarios en redes sociales comparten vídeos tras el fuerte sismo que se registró en Colombia. En Panamá varios edificios, centros hospitalarios y escuelas fueron evacuados. pic.twitter.com/eY6h5WEdeT — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

Sismo se siente en varias ciudades de Colombia

El fuerte movimiento telúrico fue percibido en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste de Colombia.

En varias de estas zonas se reportaron daños materiales. En Cali y Manizales, se desprendieron partes de las fachadas de algunos edificios. En Manizales, además, una de las torres de la catedral sufrió daños.

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. EFE/ Ernesto Guzmán

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que se habían registrado grietas en numerosos edificios, aunque hasta el momento de sus declaraciones no se tenía información sobre víctimas.

“Hay muchos edificios agrietados”, señaló Eder en declaraciones a Blu Radio. “Hay muchos edificios agrietados”, señaló Eder en declaraciones a Blu Radio.

En Pereira, capital del departamento de Risaralda, también se reportaron daños importantes en estructuras, incluido el aeropuerto. Algunas edificaciones sufrieron derrumbes parciales.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que inicialmente no se habían reportado daños estructurales en la capital, aunque sí algunas grietas en edificios.

¿Qué pasó en Panamá tras el sismo?

El fuerte movimiento también fue percibido en diferentes puntos de Panamá. Ante la intensidad del temblor, varios edificios, centros hospitalarios y escuelas fueron evacuados de manera preventiva, mientras las autoridades realizan las verificaciones correspondientes.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith, informó que se activaron monitoreos a nivel nacional para determinar si existían afectaciones. Hasta el momento de esta actualización, no se habían reportado daños ni personas afectadas en Panamá.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?

El epicentro fue localizado en San José del Palmar, departamento del Chocó, Colombia, en la región del Pacífico. El movimiento ocurrió a una profundidad aproximada de 82 kilómetros, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano.

La cercanía del evento con Panamá permitió que el sismo fuera percibido en diferentes sectores del país.

Magnitud del sismo fue actualizada

El Servicio Geológico Colombiano reportó inicialmente una magnitud de 6,7, pero posteriormente actualizó la información y estableció la magnitud en 7,4.

Por tratarse de un evento sísmico de gran magnitud, las autoridades mantienen los monitoreos y las evaluaciones en las zonas donde fue percibido.

FUENTE: EFE