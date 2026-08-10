Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 09:03

Sismo en Colombia: presidente se pronuncia y brinda detalles del temblor de 7.2 en el país

El presidente de Colombia informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia.

Sismo en Colombia dejó edificios afectados.

Sismo en Colombia dejó edificios afectados.

Ana Canto
Por Ana Canto

El mandatario de Colombia, Abelardo De La Espriella, se pronunció tras el sismo de magnitud 7,4 registrado esta mañana, el cual ha dejado graves daños materiales.

De acuerdo con los reportes, la zona más afectada es la región cafetera, principalmente la ciudad de Pereira, donde se registra el colapso de edificios y viviendas.

El presidente informó que ordenó la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de la emergencia y responder a las necesidades de los damnificados.

"He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes. También estaré personalmente en Pereira para acompañar a los afectados y verificar la respuesta del Gobierno. No están solos. El Estado está presente y actuando", detalló el mandatario colombiano.

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