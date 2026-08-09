Panamá Nacionales -  9 de agosto de 2026 - 14:57

MINSA realiza jornada gratuita de extracciones dentales y atiende a más de 1,500 personas

El MINSA realizó la jornada en el Policentro de Salud de San Isidro con la participación de 25 odontólogos, 14 asistentes dentales y ocho estudiantes de la UP.

MINSA realiza jornada gratuita de extracciones dentales

MINSA realiza jornada gratuita de extracciones dentales

@MINSA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Más de 1,500 personas acudieron este domingo a una jornada gratuita de extracciones dentales realizada en el Policentro de Salud de San Isidro, informó el Ministerio de Salud (MINSA).

La actividad contó con un equipo de 25 odontólogos, 14 asistentes dentales y ocho estudiantes de la Universidad de Panamá, quienes trabajaron de manera articulada para agilizar la atención y los procedimientos quirúrgicos.

La jornada permitió brindar atención odontológica gratuita a una gran cantidad de pacientes y forma parte de las acciones desarrolladas por el MINSA para ampliar el acceso a los servicios de salud bucal.

MINSA: más de 1,500 atendidos en jornada dental gratuita

El trabajo coordinado del personal odontológico y de los asistentes permitió atender la demanda durante la jornada, mientras que los estudiantes de la Universidad de Panamá participaron como parte del equipo de apoyo.

El MINSA destacó la importancia de este tipo de actividades para acercar los servicios de salud a la población y facilitar el acceso a procedimientos odontológicos.

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