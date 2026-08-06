MINSA realizará feria para tramitar carnets blanco y verde en el parque Omar: fecha, requisitos y costos

El MINSA realizará feria para tramitar carnets blanco y verde en el Parque Omar. La Región Metropolitana de Salud, a través del Centro de Salud de Curundú, llevará a cabo la feria para manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, donde los asistentes podrán tramitar el carnet blanco y el carnet verde.
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Requisitos para obtener el carnet blanco
Las personas interesadas en tramitar el carnet blanco deberán presentar:
- Copia de cédula o pasaporte.
- Muestra de heces en un envase adecuado, debidamente etiquetado con los datos del solicitante.
- Tarjeta de vacunación.
- Dos fotografías tamaño carnet.
El costo del trámite será de B/.25.00.
Requisitos para obtener el carnet verde
Para solicitar el carnet verde se requiere:
- Copia de cédula o pasaporte.
- Dos fotografías tamaño carnet.
- Original y copia del carnet blanco vigente.
El costo del trámite será de B/.15.00.
Dirigido a manipuladores de alimentos
Esta jornada está dirigida principalmente a personas que trabajan en la manipulación de alimentos y a operarios de interés sanitario, quienes deben mantener vigente esta documentación para cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.
Las autoridades recomendaron a los interesados acudir con toda la documentación solicitada para agilizar el proceso y aprovechar uno de los 100 cupos habilitados para esta feria.