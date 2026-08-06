Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 16:18

MINSA realizará feria para tramitar carnets blanco y verde en el parque Omar: fecha, requisitos y costos

MINSA realizará una feria para que manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario puedan obtener o renovar los carnets blanco y verde

Conozca los requisitos para obtener el carné de manipulador de alimentos en la feria del MINSA. 

Conozca los requisitos para obtener el carné de manipulador de alimentos en la feria del MINSA. 

@MINSAPma
María Hernández
Por María Hernández

El MINSA realizará feria para tramitar carnets blanco y verde en el Parque Omar. La Región Metropolitana de Salud, a través del Centro de Salud de Curundú, llevará a cabo la feria para manipuladores de alimentos y operarios de interés sanitario, donde los asistentes podrán tramitar el carnet blanco y el carnet verde.

La actividad se realizará el viernes 7 de agosto, a partir de las 9:00 a.m., en el Domo del Parque Omar, y contará con 100 cupos disponibles.

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Requisitos para obtener el carnet blanco

Las personas interesadas en tramitar el carnet blanco deberán presentar:

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Muestra de heces en un envase adecuado, debidamente etiquetado con los datos del solicitante.
  • Tarjeta de vacunación.
  • Dos fotografías tamaño carnet.

El costo del trámite será de B/.25.00.

Requisitos para obtener el carnet verde

Para solicitar el carnet verde se requiere:

  • Copia de cédula o pasaporte.
  • Dos fotografías tamaño carnet.
  • Original y copia del carnet blanco vigente.

El costo del trámite será de B/.15.00.

Dirigido a manipuladores de alimentos

Esta jornada está dirigida principalmente a personas que trabajan en la manipulación de alimentos y a operarios de interés sanitario, quienes deben mantener vigente esta documentación para cumplir con las normas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

Las autoridades recomendaron a los interesados acudir con toda la documentación solicitada para agilizar el proceso y aprovechar uno de los 100 cupos habilitados para esta feria.

El MINSA realizar&aacute; feria de carnet de salud para manipuladores de alimentos.

El MINSA realizará feria de carnet de salud para manipuladores de alimentos.

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