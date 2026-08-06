Taboga Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 16:03

Ministerio de Gobierno evalúa nuevos Juzgados Comunitarios de Paz en Otoque y Taboga

El equipo técnico del Ministerio de Gobierno inspeccionó diversos terrenos e instalaciones que reúnen las condiciones para albergar estas sedes.

Ministerio de Gobierno evalúa nuevos Juzgados Comunitarios de Paz.

Ministerio de Gobierno evalúa nuevos Juzgados Comunitarios de Paz.

MINGOB
Ana Canto
Por Ana Canto

Como parte del compromiso del Ministerio de Gobierno con el fortalecimiento de la Justicia Comunitaria, la institución mantiene sus recorridos a nivel nacional para garantizar que este servicio sea cercano y accesible para la población.

En esta ocasión, un equipo de la Dirección de Justicia Comunitaria, liderado por Nyree Levy, del Despacho Superior, se trasladó a las islas de Otoque y Taboga, en el Pacífico panameño, para evaluar las áreas donde se proyecta la construcción de nuevos Juzgados Comunitarios de Paz.

Durante la jornada, el equipo técnico inspeccionó diversos terrenos e instalaciones que reúnen las condiciones para albergar estas sedes, cuya apertura facilitará los trámites de los residentes locales. Asimismo, la visita permitió atender de primera mano las inquietudes y necesidades de los pobladores, en línea con el objetivo institucional de ofrecer un servicio transparente y eficiente adaptado a la realidad de cada comunidad.

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