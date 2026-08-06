Ministerio de Gobierno evalúa nuevos Juzgados Comunitarios de Paz en Otoque y Taboga

Ministerio de Gobierno evalúa nuevos Juzgados Comunitarios de Paz. MINGOB

Por Ana Canto Como parte del compromiso del Ministerio de Gobierno con el fortalecimiento de la Justicia Comunitaria, la institución mantiene sus recorridos a nivel nacional para garantizar que este servicio sea cercano y accesible para la población.

En esta ocasión, un equipo de la Dirección de Justicia Comunitaria, liderado por Nyree Levy, del Despacho Superior, se trasladó a las islas de Otoque y Taboga, en el Pacífico panameño, para evaluar las áreas donde se proyecta la construcción de nuevos Juzgados Comunitarios de Paz.

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