Ministerio de Gobierno evalúa nuevos Juzgados Comunitarios de Paz en Otoque y Taboga

Como parte del compromiso del Ministerio de Gobierno con el fortalecimiento de la Justicia Comunitaria, la institución mantiene sus recorridos a nivel nacional para garantizar que este servicio sea cercano y accesible para la población.
Durante la jornada, el equipo técnico inspeccionó diversos terrenos e instalaciones que reúnen las condiciones para albergar estas sedes, cuya apertura facilitará los trámites de los residentes locales. Asimismo, la visita permitió atender de primera mano las inquietudes y necesidades de los pobladores, en línea con el objetivo institucional de ofrecer un servicio transparente y eficiente adaptado a la realidad de cada comunidad.