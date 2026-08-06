Dengue en Panamá: Minsa pide eliminar criaderos del mosquito y anuncia jornada nacional

El Ministerio de Salud (Minsa) hizo un llamado a la población panameña para eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, como parte de las acciones para prevenir la propagación de esta enfermedad y otras arbovirosis.

La entidad destacó que la participación de las comunidades es fundamental para reducir la reproducción del mosquito, especialmente porque este suele encontrarse dentro y en los alrededores de las viviendas.

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La directora nacional de Promoción de la Salud, Dra. Oris Iglesias, explicó que aunque la nebulización o fumigación permite disminuir temporalmente la cantidad de mosquitos adultos, esta medida no elimina los huevos ni las larvas.

Por ello, señaló que la eliminación de los criaderos continúa siendo una de las principales estrategias para interrumpir la transmisión del dengue.

“Para cortar la transmisión del dengue es vital la eliminación de criaderos. Todas las acciones del Ministerio de Salud están enfocadas en educar a la población y promover la participación comunitaria para evitar la reproducción del mosquito”, destacó Iglesias. “Para cortar la transmisión del dengue es vital la eliminación de criaderos. Todas las acciones del Ministerio de Salud están enfocadas en educar a la población y promover la participación comunitaria para evitar la reproducción del mosquito”, destacó Iglesias.

MINSA: ¿Cómo evitar los criaderos del mosquito del dengue?

El Minsa recomienda a las familias inspeccionar sus viviendas y alrededores al menos una vez por semana para identificar cualquier recipiente u objeto que pueda acumular agua.

Entre las principales medidas de prevención están:

Lavar frecuentemente los bebederos de las mascotas y los recipientes utilizados para almacenar agua.

los bebederos de las mascotas y los recipientes utilizados para almacenar agua. Tapar correctamente tanques, barriles y otros reservorios de agua.

tanques, barriles y otros reservorios de agua. Voltear o eliminar los envases que puedan acumular agua de lluvia.

los envases que puedan acumular agua de lluvia. Desechar adecuadamente los objetos en desuso y colocarlos en recipientes de basura con tapa.

La institución también recomendó evitar mantener plantas en recipientes con agua, dejar agua estancada en los platos de las mascotas o acumular botellas, vasos desechables, envases de foam, llantas y otros objetos que puedan convertirse en criaderos.