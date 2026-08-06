ACODECO asegura que el abastecimiento de tanques de gas alcanza el 95 % en Panamá

ACODECO asegura que hay abastecimiento de tanques de gas.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( ACODECO ) informó que el abastecimiento de tanques de gas de 25 libras en los comercios minoristas alcanza un 95 % a nivel nacional, de acuerdo con los reportes emitidos por las dos empresas envasadoras de gas licuado de petróleo (GLP).

Pese a que algunos comerciantes indicaron no contar con el producto debido a la preocupación por las fiscalizaciones de la entidad, la ACODECO aclaró que el suministro avanza en su normalización. Asimismo, explicó que la alta demanda reciente ha ocasionado agotamientos temporales de inventario en ciertos establecimientos mientras esperan su reposición.

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Ante este escenario, el administrador general, Ramón Abadi Balid, señaló: "Los reportes oficiales que hemos recibido de ambas empresas envasadoras indican que el abastecimiento alcanza el 95% de los comercios minoristas. Si en algún establecimiento el producto no está disponible momentáneamente, los consumidores pueden acudir a otro comercio cercano o directamente a los centros de distribución habilitados por las empresas, donde el abastecimiento está garantizado".

Por otra parte, la institución reiteró las obligaciones que deben cumplir los agentes comerciales:

Mantener el precio del cilindro en un lugar claramente visible para el consumidor.

Respetar la tarifa subsidiada fijada para el tanque de 25 libras.

Preservar el sello de seguridad del envase sin alteraciones ni manipulación.

Vender el producto de forma exclusiva para uso doméstico.

Finalmente, la ACODECO exhortó a la ciudadanía a denunciar ante la institución cualquier irregularidad observada en la comercialización del gas.