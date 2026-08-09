¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 9 de agosto de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026.
Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.
Números de la Pirámide de Chakatín
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5, 1, 7, 2
Números más buscados son:
Los números favoritos de Chakatín son: 12 - 17 - 25 - 75 - 87
Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026:
Premio completo: 8311 - Letras: ABBB