¿Ganaste? Chakatín pega en el sorteo dominical del 9 de agosto de 2026

¿La pegaste? ¡Hágale caso a Chakatín ! El cabaloso anunció esta semana los números de la Pirámide del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026.

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Así es señores, el que no toma consejo no llega a viejo y de seguro muchos ganaron con los números que les regaló Edward Castillo, mejor conocido como Chakatín.

Números de la Pirámide de Chakatín

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 5, 1, 7, 2

Números más buscados son:

Los números favoritos de Chakatín son: 12 - 17 - 25 - 75 - 87

Chakatín le pegó al primer premio del sorteo dominical del 9 de agosto de 2026:

Premio completo: 8311 - Letras: ABBB