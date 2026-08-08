Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 18:04

MIVIOT culmina traslado de materiales para construir viviendas a 22 familias en Guna Yala

Un esfuerzo interinstitucional coordinado por el MIVIOT, logró culminar con éxito el traslado de materiales de construcción a Guna Yala.

MIVIOT culmina traslado de materiales para construir viviendas en Guna Yala.

MIVIOT culmina traslado de materiales para construir viviendas en Guna Yala.

Un total de 22 familias de la comunidad de Tubualá, en la comarca Guna Yala, pronto contarán con una vivienda segura y cómoda tras culminar con éxito el traslado de materiales de construcción a la isla, informó Dayaneth Rodríguez, directora de Mejoramiento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

La funcionaria destacó que las soluciones habitacionales presentan un avance significativo y se prevé su entrega en los próximos días, al disponer de la totalidad de los insumos requeridos.

Asimismo, explicó que la logística, un esfuerzo interinstitucional coordinado por el MIVIOT, abarcó cinco viajes en barcazas del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que zarparon desde el Muelle 3 en la provincia de Colón con el apoyo de grúas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el embarque. Cada travesía tomó 18 horas a mar abierto y culminó con el desembarco de los insumos mediante lanchas de los propios beneficiarios.

Rodríguez detalló que la inversión total asciende a 166 742 balboas con 95 centésimos (B/. 166 742.95), cifra que cubre materiales de construcción, así como el transporte terrestre y marítimo para asistir a los afectados por un incendio registrado a inicios de 2025.

Entre los insumos enviados a la comarca figuran:

  • Cemento gris y sacos de arena y piedra de 0.5 pies cúbicos.

  • Barras de acero corrugado de 40 y 60 grados, bloques y alambre de refuerzo.

  • Láminas y caballetes articulados de Tejalit (superior e inferior).

  • Tornillos de punta de broca de 4 pulgadas para techos de fibrocemento.

Las giras de traslado a la isla comenzaron en marzo y concluyeron en julio, con lo que se cumplió el compromiso adquirido con esta población de difícil acceso.

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