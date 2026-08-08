MIVIOT culmina traslado de materiales para construir viviendas a 22 familias en Guna Yala

Un total de 22 familias de la comunidad de Tubualá, en la comarca Guna Yala, pronto contarán con una vivienda segura y cómoda tras culminar con éxito el traslado de materiales de construcción a la isla, informó Dayaneth Rodríguez, directora de Mejoramiento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT).

La funcionaria destacó que las soluciones habitacionales presentan un avance significativo y se prevé su entrega en los próximos días, al disponer de la totalidad de los insumos requeridos.

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Asimismo, explicó que la logística, un esfuerzo interinstitucional coordinado por el MIVIOT, abarcó cinco viajes en barcazas del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), que zarparon desde el Muelle 3 en la provincia de Colón con el apoyo de grúas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el embarque. Cada travesía tomó 18 horas a mar abierto y culminó con el desembarco de los insumos mediante lanchas de los propios beneficiarios.

Rodríguez detalló que la inversión total asciende a 166 742 balboas con 95 centésimos (B/. 166 742.95), cifra que cubre materiales de construcción, así como el transporte terrestre y marítimo para asistir a los afectados por un incendio registrado a inicios de 2025.

Entre los insumos enviados a la comarca figuran:

Cemento gris y sacos de arena y piedra de 0.5 pies cúbicos.

Barras de acero corrugado de 40 y 60 grados, bloques y alambre de refuerzo.

Láminas y caballetes articulados de Tejalit (superior e inferior).

Tornillos de punta de broca de 4 pulgadas para techos de fibrocemento.

Las giras de traslado a la isla comenzaron en marzo y concluyeron en julio, con lo que se cumplió el compromiso adquirido con esta población de difícil acceso.