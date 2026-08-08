El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) lamentó el fallecimiento de José Donderis, quien se desempeñó como director general de la institución durante el período 2014-2019, dejando un legado de liderazgo, compromiso y vocación de servicio.
Panamá Nacionales - 8 de agosto de 2026 - 11:10
Fallece José Donderis, exdirector general del SINAPROC
El SINAPROC lamentó el fallecimiento de José Donderis, quien se desempeñó como director general de la institución durante el período 2014-2019.
En esta nota:
Recomendadas
Parque Internacional La Amistad