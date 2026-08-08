Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 11:10

Fallece José Donderis, exdirector general del SINAPROC

El SINAPROC lamentó el fallecimiento de José Donderis, quien se desempeñó como director general de la institución durante el período 2014-2019.

Fallece José Donderis

Fallece José Donderis, exdirector general del Sinaproc.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) lamentó el fallecimiento de José Donderis, quien se desempeñó como director general de la institución durante el período 2014-2019, dejando un legado de liderazgo, compromiso y vocación de servicio.

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