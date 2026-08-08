Detención provisional para menor vinculado a caso de arma de fuego en el José Dolores Moscote

El Ministerio Público informó que el Juzgado Penal de Adolescentes ordenó la medida de detención provisional para un menor de edad por su presunta vinculación con los delitos de posesión y tráfico de armas y explosivos, tras un hecho registrado en el Instituto José Dolores Moscote.
El Juzgado Penal de Adolescentes ordenó medida de detención provisional a un menor de edad, por la presunta vinculación con un delito de posesión y tráfico de armas y explosivos, relacionado a un hecho registrado en el Instituto José Dolores Moscote.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 8, 2026
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