Panamá Nacionales -  8 de agosto de 2026 - 15:57

Detención provisional para menor vinculado a caso de arma de fuego en el José Dolores Moscote

El Ministerio Público informó la medida de detención provisional para el menor de edad, estudiante del Instituto José Dolores Moscote.

Detención provisional para estudiante del Instituto José Dolores Moscote.

Detención provisional para estudiante del Instituto José Dolores Moscote.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio Público informó que el Juzgado Penal de Adolescentes ordenó la medida de detención provisional para un menor de edad por su presunta vinculación con los delitos de posesión y tráfico de armas y explosivos, tras un hecho registrado en el Instituto José Dolores Moscote.

La decisión judicial guarda relación con una investigación a cargo de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, luego del suceso ocurrido el 6 de agosto de 2026 en el plantel educativo, donde se halló a un estudiante con un arma de fuego.

En esta nota:
Seguir leyendo

Hombre de 25 años queda en detención por homicidio agravado y robo de un adulto mayor en Alanje

Envían a detención provisional a alias "El Abogado" tras ser extraditado desde España

Detención provisional para panameño acusado de reclutar personas para la guerra entre Rusia y Ucrania

Recomendadas

Más Noticias