Minsa entrega ambulancia de soporte vital avanzado en Las Mañanitas: ¿qué atención brindará?

El Ministerio de Salud (Minsa) entregó este viernes una ambulancia de soporte vital avanzado al Centro de Salud de Las Mañanitas, con el objetivo de fortalecer la atención de emergencias y mejorar la capacidad de respuesta médica en este sector de la ciudad capital.

La entrega estuvo a cargo del ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, quien también anunció un plan de reordenamiento de la flota vehicular sanitaria para ampliar la atención médica en comunidades de difícil acceso en distintas regiones del país.

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Ambulancia permitirá atender pacientes críticos

La nueva unidad está diseñada para brindar soporte vital avanzado, incluyendo la reanimación y estabilización de pacientes en estado crítico durante su traslado hacia centros hospitalarios.

Con la incorporación de esta ambulancia, se reemplazan de manera definitiva los vehículos de soporte prehospitalario que habían estado operando temporalmente en el área de Las Mañanitas.

Durante la actividad, Boyd Galindo explicó que existe una diferencia técnica entre ambos tipos de vehículos y aclaró que las unidades prehospitalarias donadas por la Embajada de Japón no fueron diseñadas como ambulancias convencionales para el traslado de pacientes.

Según explicó el ministro, estos vehículos funcionan como unidades de penetración en sitio, destinadas a facilitar el desplazamiento de personal médico, equipos e insumos hacia comunidades donde las condiciones geográficas dificultan o impiden el ingreso de una ambulancia tradicional.

¿Qué pasará con los vehículos que estaban en Las Mañanitas?

Tras la llegada de la ambulancia de soporte vital avanzado al Centro de Salud de Las Mañanitas, los vehículos prehospitalarios que se encontraban temporalmente en el sector serán reasignados a la Región Metropolitana.

El propósito es utilizarlos para brindar asistencia directa en poblaciones apartadas y lugares donde las características del terreno representan una dificultad para el acceso de los vehículos convencionales de emergencia.

Minsa anuncia más ambulancias para zonas vulnerables

El ministro de Salud destacó que el acceso al transporte de emergencia continúa siendo una de las principales necesidades de atención sanitaria en diferentes puntos del territorio nacional.

En ese sentido, confirmó que el Minsa mantiene coordinaciones en la comarca Ngäbe-Buglé para avanzar de manera gradual en la dotación de ambulancias y atender los requerimientos de las comunidades más vulnerables.

La estrategia busca reorganizar y aprovechar la flota disponible de acuerdo con las necesidades de cada región, diferenciando las unidades destinadas al traslado de pacientes de aquellas diseñadas para ingresar a comunidades de difícil acceso.