Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 11:55

Defensoría del Pueblo investiga altercado durante protesta en la Alcaldía de Panamá

La Defensoría del Pueblo informó que en mayo la entidad recibió solicitudes de pago de prestaciones laborales por parte de exservidores del Municipio.

Defensora del Pueblo

Defensora del Pueblo, Ángela Russo.

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Ana Canto
Por Ana Canto

La defensora del Pueblo, Ángela Russo, abrió una investigación sobre lo ocurrido esta semana durante una protesta de exfuncionarios de la Alcaldía de Panamá y la respuesta de la Policía Municipal, la cual terminó en un violento altercado.

Asimismo, informó que en mayo la entidad recibió solicitudes de pago de prestaciones laborales por parte de exservidores del Municipio, quienes lograron cobrar sus montos tras la intermediación entre ambas instituciones.

La investigación en curso exige que la alcaldía remita un informe detallado sobre los hechos y los funcionarios involucrados.

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