¡Atención conductores! ATTT recuerda multa de B/.300 por usar estacionamientos para personas con discapacidad

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realiza operativos de verificación a nivel nacional para detectar el uso indebido de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.
ATTT intensifica operativos por mal uso de estacionamientos
Los operativos buscan verificar que los espacios debidamente señalizados sean utilizados exclusivamente por las personas que tienen derecho a estos estacionamientos, como parte de las acciones para garantizar el respeto de las normas de tránsito y la accesibilidad.
La ATTT informó que las inspecciones se desarrollarán en distintos puntos del país con el objetivo de identificar a quienes hagan uso incorrecto de estos espacios.
La entidad recuerda a los conductores la importancia de respetar los estacionamientos destinados a personas con discapacidad y evitar sanciones por incumplir las disposiciones vigentes.