Panamá Nacionales -  7 de agosto de 2026 - 12:40

¡Atención conductores! ATTT recuerda multa de B/.300 por usar estacionamientos para personas con discapacidad

La ATTT intensifica operativos por mal uso de estacionamientos para personas con discapacidad, las multa es de B/.300.00.

ATTT intensifica operativos por mal uso de estacionamientos

ATTT intensifica operativos por mal uso de estacionamientos

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) realiza operativos de verificación a nivel nacional para detectar el uso indebido de los estacionamientos reservados para personas con discapacidad.

El director de la ATTT, Nicolás Brea, reiteró que los conductores que incurran en esta falta se exponen a una multa de B/.300.

ATTT intensifica operativos por mal uso de estacionamientos

Los operativos buscan verificar que los espacios debidamente señalizados sean utilizados exclusivamente por las personas que tienen derecho a estos estacionamientos, como parte de las acciones para garantizar el respeto de las normas de tránsito y la accesibilidad.

La ATTT informó que las inspecciones se desarrollarán en distintos puntos del país con el objetivo de identificar a quienes hagan uso incorrecto de estos espacios.

La entidad recuerda a los conductores la importancia de respetar los estacionamientos destinados a personas con discapacidad y evitar sanciones por incumplir las disposiciones vigentes.

En esta nota:
Seguir leyendo

Licencia digital 2026: ¿cuánto costará obtener este documento en Panamá?

ATTT intensifica operativos en Brisas del Golf y Cerro Viento: ¿qué está verificando?

Licencia digital 2026: requisitos y cómo solicitarla en Panamá

Recomendadas

Más Noticias