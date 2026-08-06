ATTT multa con B/.300 por ocupar estacionamientos azules sin autorización

La ATTT realiza jornada de verificación de uso de los estacionamientos para discapacitados.

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) mantiene operativos de fiscalización en diferentes provincias del país para verificar el uso correcto de los estacionamientos azules, destinados exclusivamente a personas con discapacidad.

Como resultado de estas jornadas de inspección, la entidad informó que se han detectado 105 infracciones por el uso indebido de estos espacios.

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ATTT sanciono a más de 100 conductores

La ATTT recordó que los estacionamientos reservados solo pueden ser utilizados por conductores o vehículos que cuenten con el permiso oficial emitido por la Dirección Nacional de Certificaciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis).

La institución enfatizó que ocupar uno de estos espacios "solo por un minuto" también representa una violación a los derechos de las personas con discapacidad, ya que limita su autonomía y acceso a lugares públicos.

Además, advirtió que esta falta está sancionada con una multa de B/.300.00, por lo que exhortó a los conductores a respetar la normativa y hacer un uso responsable de los estacionamientos exclusivos.