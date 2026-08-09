Mulino recuerda el legado de Arnulfo Arias Madrid a 38 años de su desaparición física

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se trasladó este domingo a la provincia de Coclé para participar en una misa en conmemoración de los 38 años de la desaparición física de Arnulfo Arias Madrid, tres veces presidente de Panamá.

La ceremonia religiosa se realizó en el Museo Hermanos Arias Madrid, ubicado en la ciudad de Penonomé, un espacio dedicado a preservar la memoria y el legado de los hermanos Arnulfo y Harmodio Arias Madrid.

Mulino fue recibido por la expresidenta de la República Mireya Moscoso, viuda de Arnulfo Arias Madrid, además de otros integrantes de la familia Arias Madrid.

Mulino recorre el Museo Hermanos Arias Madrid

*Presidente Mulino recuerda el legado de Arnulfo Arias Madrid en conmemoración de su desaparición física*



El presidente de la República, @JoseRaulMulino se trasladó este domingo a la provincia de Coclé para asistir a la misa en conmemoración de la desaparición física del tres… pic.twitter.com/9acwnwXhyo — Astrid Salazar (@as_salazar) August 9, 2026

El mandatario estuvo acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez-Acha; la ministra de Cultura, Maruja Herrera; el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación, Carlos Guevara Mann; y el contralor general de la República, Anel Flores.

Durante su visita, la pareja presidencial recorrió las instalaciones del museo, donde se exhiben fotografías, documentos históricos y objetos personales relacionados con la vida familiar, profesional y política de los hermanos Arias Madrid.

El recorrido permitió recordar distintos episodios de la historia política de Panamá y conocer parte del legado de quienes ocuparon la Presidencia de la República.

Mulino destaca el legado de Arnulfo Arias

Luego de la ceremonia religiosa, Mulino recordó sus conversaciones con Arnulfo Arias Madrid durante la época de la lucha civilista contra la dictadura militar.

El presidente también destacó los aportes realizados durante las administraciones de los hermanos Arias Madrid y mencionó entre ellos el reconocimiento del voto femenino y la creación de la Caja de Seguro Social.

“Nos paramos hoy sobre el legado de hombres como el doctor Arias y su hermano Harmodio, que fueron transformadores de la nación panameña”, destacó Mulino. “Nos paramos hoy sobre el legado de hombres como el doctor Arias y su hermano Harmodio, que fueron transformadores de la nación panameña”, destacó Mulino.

La conmemoración reunió a familiares y autoridades para recordar la trayectoria de Arnulfo Arias Madrid y su influencia en la historia política y social de Panamá.