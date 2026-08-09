Retienen a tres venezolanos en Tocumen con 76 barras de oro sin declarar

Tres ciudadanos venezolanos fueron retenidos por unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el Aeropuerto Internacional de Tocumen , luego de que durante una revisión de sus equipajes fueran detectadas 76 barras de oro que no habían sido declaradas y que no contaban con la documentación requerida.

De acuerdo con el SNM, los viajeros no presentaron una declaración aduanera que acreditara el origen y destino del material, tampoco licencias de exportación vigentes ni documentos que demostraran su propiedad.

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Las autoridades indicaron que los involucrados aparecen vinculados a una presunta red de contrabando transfronterizo, lavado de activos y financiación del crimen organizado.

Aeropuerto de Tocumen: ¿Qué encontraron en el equipaje?

Durante la inspección realizada en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, las unidades migratorias detectaron un total de: 76 barras de oro. Según Migración, el material no contaba con los documentos necesarios para acreditar legalmente su procedencia y propiedad.

Entre las irregularidades identificadas se encuentran:

Falta de declaración aduanera de origen y destino.

Ausencia de licencias de exportación vigentes.

Falta de documentación que acreditara la propiedad del oro.

¿Qué pasó con los tres venezolanos?

Ante las irregularidades detectadas, el Servicio Nacional de Migración informó que se les negó el tránsito por Panamá y posteriormente fueron devueltos a su país de origen.

La medida fue aplicada con base en el Decreto Ley 3 del 22 de febrero de 2008, artículo 50, numeral 5, citado por la institución.

El caso se suma a las acciones de control que realizan las autoridades panameñas en los puntos de entrada y tránsito internacional para detectar posibles actividades relacionadas con el contrabando y otros delitos financieros.

Migración reiteró que mantiene controles sobre los viajeros y sus equipajes cuando existen elementos que requieren una verificación adicional conforme a la legislación nacional.