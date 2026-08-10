Pago a jubilados y pensionados: CSS anuncia fechas de agosto y septiembre y el bono permanente

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) tienen nuevas fechas de pago durante agosto y septiembre de 2026. Además de las quincenas correspondientes a ambos meses, en agosto está contemplado el segundo pago del bono permanente de B/.50 establecido por la Ley 438.

De acuerdo con el calendario de pagos de la CSS, los beneficiarios que reciben su jubilación o pensión mediante acreditamiento bancario (ACH) y quienes cobran por cheque tienen fechas diferentes para recibir sus pagos.

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¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en agosto de 2026?

Durante agosto, los jubilados y pensionados recibirán dos pagos correspondientes a las quincenas del mes.

Las fechas establecidas son:

ACH: martes 4 y miércoles 19 de agosto.

martes 4 y miércoles 19 de agosto. Cheque: miércoles 5 y jueves 20 de agosto.

El pago de la segunda quincena de agosto estará acompañado por el segundo bono permanente de B/.50, de acuerdo con el calendario previsto para 2026.

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Esto significa que los beneficiarios que cobran mediante ACH tendrán disponible el dinero el 19 de agosto, mientras que quienes reciben cheque podrán retirarlo el 20 de agosto.

¿Cuánto recibirán por el bono permanente?

El segundo pago del bono permanente correspondiente a 2026 será de B/.50.

Este beneficio fue establecido mediante la Ley 438 del 14 de junio de 2024, que creó el Programa de Beneficios Permanentes para los jubilados y pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la CSS.

La normativa establece tres desembolsos durante el año:

Abril: B/.50.

B/.50. Agosto: B/.50.

B/.50. Diciembre: B/.40.

En total, el beneficio representa B/.140 adicionales al año para quienes cumplen las condiciones establecidas por la ley.

La CSS ha precisado que el bono corresponde a los jubilados y pensionados que estaban vigentes en la planilla al momento de la promulgación de la Ley 438.

¿Cuándo pagan a los jubilados y pensionados en septiembre?

El calendario de la CSS también establece las fechas correspondientes a septiembre de 2026:

ACH: viernes 4 y viernes 18 de septiembre.

viernes 4 y viernes 18 de septiembre. Cheque: viernes 4 y lunes 21 de septiembre.

Los beneficiarios deben verificar la modalidad mediante la cual reciben habitualmente sus pagos para identificar la fecha que les corresponde.