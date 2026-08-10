Metro de Panamá vuelve a operar tras suspensión por fuerte sismo: así funciona la Línea 1

El Metro de Panamá reanudó las operaciones de la Línea 1 luego de que el servicio fuera suspendido temporalmente este lunes 10 de agosto tras el fuerte sismo registrado en Colombia y que fue sentido en distintas regiones del país.

Durante la mañana, usuarios reportaron que los trenes permanecían detenidos en San Miguelito, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes luego del movimiento telúrico.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Tema de interés: ¡Fuerte sismo! Movimiento de magnitud 7,4 en Colombia se siente en Panamá y provoca evacuaciones

La suspensión se produjo como medida preventiva ante el sismo, que tuvo una magnitud preliminar de 7,2, según el reporte inicial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento fue percibido con fuerza y durante varios segundos en diferentes puntos del país, incluida la ciudad de Panamá.

Línea 1 del Metro de Panamá retoma el servicio

#MetroInforma

Por seguridad, debido al sismo registrado esta mañana, el servicio de las Líneas 1 y 2 estuvo momentáneamente detenido mientras el Cuerpo de Bomberos realizaba las inspecciones de seguridad correspondientes.



Tras concluir las inspecciones y confirmar que no… — El Metro de Panamá (@elmetrodepanama) August 10, 2026

Tras las evaluaciones de seguridad, el servicio de la Línea 1 del Metro de Panamá fue restablecido, permitiendo nuevamente el traslado de pasajeros. La interrupción temporal generó movimiento entre los usuarios, principalmente en estaciones como San Miguelito, donde fueron observados trenes detenidos mientras se verificaban las condiciones de operación.

Las autoridades mantienen el monitoreo ante cualquier eventualidad relacionada con el sismo.

Sismo se sintió en varias regiones de Panamá

El fuerte movimiento telúrico tuvo su epicentro en Colombia y fue sentido en distintos sectores de Panamá.

Además del Metro, durante la mañana se reportaron evacuaciones preventivas en edificios, centros hospitalarios y escuelas como parte de las medidas adoptadas tras el sismo.

Hasta el momento, las autoridades panameñas han informado que mantienen las evaluaciones para determinar si existen afectaciones.