Metro de Panamá vuelve a operar tras suspensión por fuerte sismo: así funciona la Línea 1

El Metro de Panamá reanudó las operaciones de la Línea 1 luego de que el servicio fuera suspendido temporalmente este lunes 10 de agosto tras el fuerte sismo registrado en Colombia y que fue sentido en distintas regiones del país.
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La suspensión se produjo como medida preventiva ante el sismo, que tuvo una magnitud preliminar de 7,2, según el reporte inicial del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá. El movimiento fue percibido con fuerza y durante varios segundos en diferentes puntos del país, incluida la ciudad de Panamá.
Línea 1 del Metro de Panamá retoma el servicio
Tras las evaluaciones de seguridad, el servicio de la Línea 1 del Metro de Panamá fue restablecido, permitiendo nuevamente el traslado de pasajeros. La interrupción temporal generó movimiento entre los usuarios, principalmente en estaciones como San Miguelito, donde fueron observados trenes detenidos mientras se verificaban las condiciones de operación.
Las autoridades mantienen el monitoreo ante cualquier eventualidad relacionada con el sismo.
Sismo se sintió en varias regiones de Panamá
El fuerte movimiento telúrico tuvo su epicentro en Colombia y fue sentido en distintos sectores de Panamá.
Además del Metro, durante la mañana se reportaron evacuaciones preventivas en edificios, centros hospitalarios y escuelas como parte de las medidas adoptadas tras el sismo.
Hasta el momento, las autoridades panameñas han informado que mantienen las evaluaciones para determinar si existen afectaciones.