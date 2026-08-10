SINAPROC recomienda mantener la calma durante un sismo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, mantiene el monitoreo y la vigilancia ante los movimientos telúricos registrados y percibidos en distintos sectores del país.
Recomendaciones por SINAPROC
Ante un sismo, SINAPROC recomienda:
- Mantenga la calma y evite correr o empujar.
- Aléjese de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
- Ubíquese en un lugar seguro y protéjase la cabeza.
- No utilice ascensores durante el sismo ni inmediatamente después del movimiento.
- Una vez finalizado el sismo, revise su entorno y reporte cualquier situación de riesgo a las autoridades.
- Manténgase informado únicamente a través de los canales oficiales.