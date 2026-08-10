Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 09:22

SINAPROC recomienda mantener la calma durante un sismo

SINAPROC recomienda a la ciudadanía estar atentos a los canales oficiales sobre las acciones una vez se registre otro evento sísmico.

SINAPROC recomienda mantener la calma durante un sismo

SINAPROC recomienda mantener la calma durante un sismo

@SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, mantiene el monitoreo y la vigilancia ante los movimientos telúricos registrados y percibidos en distintos sectores del país.

Recomendaciones por SINAPROC

Ante un sismo, SINAPROC recomienda:

  • Mantenga la calma y evite correr o empujar.
  • Aléjese de ventanas, vidrios y objetos que puedan caer.
  • Ubíquese en un lugar seguro y protéjase la cabeza.
  • No utilice ascensores durante el sismo ni inmediatamente después del movimiento.
  • Una vez finalizado el sismo, revise su entorno y reporte cualquier situación de riesgo a las autoridades.
  • Manténgase informado únicamente a través de los canales oficiales.

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