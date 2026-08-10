Aprehenden a exdirector de la DGI por presunta lesión patrimonial de B/.724 mil

Dos personas, entre ellas el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Publio De Gracia, fueron aprehendidas este lunes 10 de agosto durante la Operación Cuestor.

Ambas personas son investigadas por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, los cuales habrían provocado una lesión patrimonial al Estado estimada en B/.724,682.39.

De acuerdo con el Ministerio Público, las diligencias se realizaron en el marco de una investigación originada en mayo de 2026, tras informes de auditoría de la Contraloría General de la República que revelaban un presunto incremento patrimonial injustificado por parte de los aprehendidos.

La operación se registró en varios sectores de la ciudad, donde se decomisaron tres bienes inmuebles y seis vehículos de alta gama, entre otros elementos.