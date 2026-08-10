Panamá Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 11:28

El SINAPROC emite recomendaciones ante fuertes vientos

El SINAPROC brinda a la población medidas básicas de seguridad ante el registro de fuertes vientos.

Recmendaciones del SINAPROC. 

Recmendaciones del SINAPROC. 

IMHPA
María Hernández
Por María Hernández

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió una serie de recomendaciones ante la posibilidad de fuertes vientos. Se insta a la población a asegurar objetos sueltos, buscar refugio seguro y mantenerse alejada de zonas de riesgo, según las directivas de la entidad.

Recomendaciones del SINAPROC antes y durante el evento

  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales de SINAPROC.
  • Permanecer dentro de una estructura segura y alejarse de ventanas y puertas de vidrio.
  • Asegurar techos de lámina, toldos y objetos que puedan desprenderse.

Medidas de protección adicionales

  • Retire de balcones, terrazas y patios los objetos que puedan convertirse en proyectiles.
  • Evite permanecer cerca de árboles, postes eléctricos, vallas y estructuras inestables.
  • Tenga a mano linterna, radio, medicamentos y números de emergencia.

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