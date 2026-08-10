El SINAPROC emite recomendaciones ante fuertes vientos

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió una serie de recomendaciones ante la posibilidad de fuertes vientos. Se insta a la población a asegurar objetos sueltos, buscar refugio seguro y mantenerse alejada de zonas de riesgo, según las directivas de la entidad.
Recomendaciones del SINAPROC antes y durante el evento
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales de SINAPROC.
- Permanecer dentro de una estructura segura y alejarse de ventanas y puertas de vidrio.
- Asegurar techos de lámina, toldos y objetos que puedan desprenderse.
Medidas de protección adicionales
- Retire de balcones, terrazas y patios los objetos que puedan convertirse en proyectiles.
- Evite permanecer cerca de árboles, postes eléctricos, vallas y estructuras inestables.
- Tenga a mano linterna, radio, medicamentos y números de emergencia.