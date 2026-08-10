Presidente Mulino reacciona al fuerte sismo en Colombia y ofrece apoyo de Panamá

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino , expresó este lunes su solidaridad con el pueblo de Colombia tras el fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones de ese país y que también fue sentido en territorio panameño.

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A través de sus redes sociales, el mandatario panameño manifestó la disposición de Panamá para brindar apoyo a Colombia, dentro de las capacidades del país.

“Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, señaló el presidente Mulino. “Nuestra solidaridad con Colombia. En lo que se requiera estamos dispuestos a colaborar dentro de nuestra capacidad. Ánimo a todos”, señaló el presidente Mulino.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en territorio colombiano y fue percibido en diferentes regiones de Panamá, incluida la ciudad capital.

Panamá mantiene monitoreo tras el sismo

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, expresa su solidaridad al pueblo de Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4. https://t.co/iJz2H5vlzR — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

Tras el fuerte movimiento, las autoridades panameñas activaron los mecanismos de monitoreo y vigilancia para evaluar posibles afectaciones en el país. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que mantiene vigilancia a través del Centro de Operaciones de Emergencias Nacional.

En Panamá se reportaron evacuaciones preventivas en algunos edificios, centros de salud y escuelas, mientras se realizaban las evaluaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades panameñas no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración relacionados con el sismo.

Sismo provocó daños en varias zonas de Colombia

El terremoto también generó afectaciones en distintas ciudades colombianas. Autoridades de ese país reportaron daños materiales en lugares como Cali, Manizales y Pereira, mientras continúan las evaluaciones para establecer el alcance del evento.

El Servicio Geológico Colombiano actualizó la magnitud del movimiento, que inicialmente había sido reportada en 6,7 y posteriormente establecida en 7,4.