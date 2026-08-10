¡Panamá Viejo está de fiesta! Preparan gran desfile y actividades por sus 507 años

La Junta Comunal de Parque Lefevre prepara una jornada especial para conmemorar los 507 años de fundación de Panamá Viejo , con actividades culturales y un gran desfile programado para el sábado 15 de agosto.

La iniciativa, denominada “Panamá Viejo Vive”, busca resaltar el valor histórico y cultural de este importante sitio de la ciudad, además de promover el turismo y dinamizar la economía local.

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El representante de Parque Lefevre, Rody Rodríguez Olmos, destacó que la celebración pretende convertirse en un espacio para que las familias conozcan y disfruten de las tradiciones vinculadas a Panamá Viejo.

Gran desfile por los 507 años de Panamá Viejo

Como parte de las actividades conmemorativas, se realizará un gran desfile el 15 de agosto, acompañado de una programación cultural para celebrar la historia y el legado de Panamá Viejo.

La Junta Comunal de @Parque_Lefevre celebrará los 507 años de fundación de Panamá La Vieja con actividades culturales y un gran desfile el 15 de agosto.



El representante @Rodriguez_Olmos resaltó que a través de la iniciativa “Panamá Viejo Vive” buscan resaltar la celebración de… pic.twitter.com/mXcxKvPYLp — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

La actividad busca reunir a residentes, visitantes y familias panameñas en torno a una fecha que forma parte de la historia del país.

“Panamá Viejo Vive” busca impulsar el turismo local

De acuerdo con Rodríguez Olmos, la iniciativa “Panamá Viejo Vive” no solo tiene como objetivo conmemorar la fundación de la antigua ciudad de Panamá, sino también generar oportunidades para los emprendedores y comercios de la zona.

La Junta Comunal apuesta por utilizar esta celebración como una plataforma para impulsar la economía y el turismo local, al tiempo que se promueve el patrimonio cultural e histórico de Panamá Viejo.

Las actividades del 15 de agosto forman parte de los esfuerzos para mantener vivo el interés por este importante sitio histórico y acercarlo a nuevas generaciones.