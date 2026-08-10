IFARHU cambia la forma de otorgar beneficios: así podrán aplicar a las nuevas becas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) implementa cambios en el proceso de otorgamiento de beneficios educativos, como parte de la aplicación del nuevo Reglamento de Becas y Asistencias Educativas.

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, explicó que, bajo el nuevo mecanismo, primero se deberán establecer convenios con las universidades y posteriormente se realizarán las convocatorias públicas correspondientes.

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“Hay un tema de modificación en el reglamento que nos exige en primera instancia hacer convenio con las universidades y posteriormente hacer convocatorias públicas”, explicó Godoy. “Hay un tema de modificación en el reglamento que nos exige en primera instancia hacer convenio con las universidades y posteriormente hacer convocatorias públicas”, explicó Godoy.

El funcionario detalló que las convocatorias se irán habilitando en la medida en que se concreten los convenios con las instituciones educativas.

¿Cómo se otorgarán ahora los beneficios del IFARHU?

El director general del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (@IFARHU), Carlos Godoy, detalló la reestructuración total del programa de auxilios económicos bajo la vigencia del nuevo reglamento institucional.#RPCRadio pic.twitter.com/QIhjgOJDjw — Rpc Radio (@rpc_radio) August 10, 2026

Godoy explicó que el nuevo proceso estará basado en convenios y publicaciones de convocatorias, de manera que los interesados puedan conocer las oportunidades disponibles y aplicar a aquellas que correspondan a sus perfiles. Esto significa que el IFARHU irá publicando las ofertas a medida que se establezcan los acuerdos con las universidades.

El nuevo reglamento contempla que los beneficios otorgados mediante convenios se rijan por las condiciones establecidas en cada acuerdo y por los criterios definidos para su adjudicación.

¿Cómo podrán aplicar los interesados?

Los estudiantes y personas interesadas deberán estar pendientes de las convocatorias que publique el IFARHU.

El proceso contempla:

IFARHU establece convenios con universidades e instituciones educativas.

con universidades e instituciones educativas. Se publica la convocatoria correspondiente.

correspondiente. Los interesados pueden conocer los requisitos y condiciones de la oferta.

Los aspirantes realizan su aplicación por internet , de acuerdo con lo establecido en cada convocatoria.

, de acuerdo con lo establecido en cada convocatoria. El proceso de selección se realiza conforme a los criterios establecidos en el reglamento y en el convenio correspondiente.

El IFARHU también mantiene publicados calendarios relacionados con concursos, entrega de documentos, trámites y pagos de becas para 2026.

¿Qué pasó con el programa de Auxilios Económicos?

El nuevo Reglamento de Becas del IFARHU introdujo una reestructuración de los beneficios educativos. Según información oficial de la institución, el reglamento fue diseñado para aumentar la transparencia y eliminar la discrecionalidad en el otorgamiento de estos beneficios.

Entre los cambios anunciados se encuentra la eliminación del antiguo programa de Auxilios Económicos y la creación de nuevos subprogramas, entre ellos becas socioeconómicas nacionales e internacionales y becas por mérito.

Por ello, el mecanismo actual se orienta hacia reglas, convenios y convocatorias públicas, en lugar del esquema anterior.

Los interesados deberán consultar directamente las publicaciones del IFARHU para conocer las nuevas oportunidades, requisitos y fechas de aplicación.