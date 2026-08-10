Recicladora en Chilibre genera insalubridad y alarma a vecinos

La señora Aura Urriola y sus vecinos residen en San Vicente de Chilibre, un barrio afectado por la presencia de una recicladora en medio de sus hogares. La acumulación de desechos genera un foco de insalubridad que impacta directamente en la calidad de vida de los residentes, quienes denuncian la proliferación de alimañas y la contaminación.

San Vicente de Chilibre: un foco de insalubridad

La señora Aurora Urriola, vecina de la zona, ha padecido dengue en dos ocasiones debido a la constante presencia de mosquitos. Junto a otros residentes, hace un llamado urgente a las autoridades para que intervengan ante esta crítica situación sanitaria que también incluye la proliferación de ratas y malos olores.

Los vecinos se ven obligados a utilizar diversos productos para intentar mitigar los efectos de la basura, como los olores nauseabundos y la presencia de mosquitos. A pesar de haber intentado dialogar con la dueña del predio, no han obtenido respuestas. La acumulación de distintos tipos de basura y bolsas con desperdicios agrava el problema.