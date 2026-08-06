Presidente Mulino visita planta de medicamentos en Juan Díaz que generará más de 100 empleos

El presidente de la República, José Raúl Mulino, visitó este jueves la planta de producción de medicamentos de la empresa británica Haleon, ubicada en la Urbanización Industrial Juan Díaz, luego de que la compañía anunciara una inversión superior a B/. 30.00 millones para expandir sus operaciones en el país.

En esta instalación, un equipo de 220 colaboradores fabrica productos de salud de marcas reconocidas como Panadol, Advil, Sensodyne y Centrum. El mandatario dio la bienvenida a esta inversión que, una vez entre en operación, generará más de 100 empleos adicionales, entre directos e indirectos.

Mulino acudió acompañado del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para sostener una reunión con el presidente de Haleon para Latinoamérica, Andrés González; el gerente de la planta, Demian Omar; la directora de Asuntos Corporativos, Mariana Lucema, y el director de Asuntos de Gobierno, Santiago Baptiste.

Durante la visita, las autoridades conocieron que la expansión permitirá duplicar la capacidad productiva de la fábrica para abastecer a Centroamérica, el Caribe y América Latina. Asimismo, el mandatario saludó a un grupo de trabajadores y destacó el papel de Panamá como centro logístico e industrial regional para la fabricación de insumos para la salud.

La inversión contempla la modernización de la infraestructura en Juan Díaz y la instalación de una línea automatizada de empaque de última tecnología, con la meta de alcanzar una producción anual de 900 millones de tabletas de paracetamol para su distribución en 25 mercados de la región.