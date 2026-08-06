Panamá Nacionales -  6 de agosto de 2026 - 18:03

Condenan a 88 meses de prisión a colombiana por tráfico de cocaína en

La ciudadana colombiana transportaba 4.15 kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje, según las autoridades.

Condenan a 88 meses de prisión a colombiana.

Condenan a 88 meses de prisión a colombiana.

Ana Canto
Por Ana Canto

Una mujer de nacionalidad colombiana fue condenada a 88 meses de prisión por el delito de tráfico de sustancias ilícitas, tras ser aprehendida en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La ciudadana transportaba 4.15 kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje y tenía como destino final la ciudad de París, Francia.

El Tribunal de Garantías, en audiencia de solicitudes múltiples, declaró legal la aprehensión y le imputó cargos por delitos relacionados con drogas, derivando en la aplicación de un acuerdo de pena de 88 meses de prisión y, como pena accesoria, el comiso de €1,185.00, los cuales deberán ser convertidos a moneda nacional.

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