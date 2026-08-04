Volcán de Fuego en Guatemala aumenta su actividad y obliga a evacuar dos aldeas

Volcán de Fuego - suroeste de Ciudad de Guatemala

Las autoridades de protección civil de Guatemala evacuaron este martes a habitantes de al menos dos aldeas debido al incremento de la actividad eruptiva del volcán de Fuego, uno de los más activos del país.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que las comunidades evacuadas son El Porvenir y Las Lajitas, ubicadas en las faldas del volcán.

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La medida fue adoptada ante el aumento de las explosiones y el cambio en el comportamiento del material volcánico.

Erupciones se intensificaron desde el 2 de agosto

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) explicó que la actividad del volcán se ha intensificado durante las últimas horas, luego de que las explosiones comenzaran el pasado 2 de agosto.

Volcán de Fuego en erupción este martes, en Alotenango a 65 kilometros al suroeste de Ciudad de Guatemala EFE/ Alex Cruz

Según el organismo, las columnas de gas y ceniza alcanzan hasta 6,000 metros sobre el nivel del mar, mientras que los flujos descienden por las diferentes barrancas del volcán.

La ceniza volcánica ha llegado hasta 130 kilómetros de distancia, desplazándose principalmente hacia el oeste del territorio guatemalteco.

Autoridades esperan una disminución de la actividad

El Insivumeh indicó que existe la expectativa de que durante las próximas 24 a 72 horas disminuya la intensidad de las erupciones y, posteriormente, la dispersión de ceniza.

Sin embargo, las autoridades mantienen el monitoreo debido a los cambios registrados en el comportamiento del volcán.

Édwin de León, miembro de los Bomberos Voluntarios de Antigua Guatemala, explicó que durante la noche se tomó la decisión de realizar evacuaciones debido a que el material piroclástico cambió de dirección.

"Hemos evacuado con buses para hacer estos traslados. Hay personas que no quieren ser evacuadas aún por temor a perder sus pertenencias", relató. "Hemos evacuado con buses para hacer estos traslados. Hay personas que no quieren ser evacuadas aún por temor a perder sus pertenencias", relató.

Menos de 100 personas habrían sido evacuadas

De acuerdo con las informaciones disponibles, menos de un centenar de personas han sido trasladadas de las zonas de riesgo, aunque las autoridades todavía no han divulgado una cifra oficial definitiva.

Algunos de los evacuados permanecen temporalmente en Alotenango, municipio del departamento de Sacatepéquez.

Una de las personas evacuadas, Zolaida Acajabón, de 78 años, contó que decidió abandonar su vivienda para evitar una posible tragedia.

Aunque comparó la actividad actual con la devastadora erupción de 2018 y consideró que el volcán está "calmado", reconoció que existe temor entre los habitantes.

Guatemala: ¿Dónde está ubicado el volcán de Fuego?

El volcán de Fuego se encuentra aproximadamente 50 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala, entre los departamentos de Sacatepéquez, Escuintla y Chimaltenango.

Junto con los volcanes Pacaya y Santiaguito, forma parte de los volcanes más activos de Guatemala.

La erupción más mortal registrada en el volcán de Fuego ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando dejó 202 personas fallecidas y al menos 229 desaparecidas, además de importantes pérdidas materiales.