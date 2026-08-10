SINAPROC reporta que no hay personas afectadas tras sismo registrado

SINAPROC reporta que no hay personas ni estructuras afectadas.

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) mantiene un monitoreo permanente luego del sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en Colombia y que fue percibido en diferentes regiones de Panamá.

El movimiento telúrico ocurrió a las 7:34 a.m., aproximadamente entre 350 y 359 kilómetros al sureste de Jaqué, Darién. El Instituto Geocientífico de Panamá (IGC) reportó una magnitud de 7.2, mientras que el Servicio Geológico Colombiano lo ubicó en 7.6, con una profundidad estimada de 76 kilómetros.

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Hasta las 9:31 a.m., SINAPROC informó que no se habían reportado personas afectadas ni daños estructurales como consecuencia del sismo.

El movimiento fue percibido en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, Darién y Bocas del Toro.

Entre los puntos donde se reportó percepción del sismo están La Chorrera, Arraiján, Costa del Este, Paitilla, Albrook, David, Dolega, Bugaba, Los Algarrobos, Santiago, Penonomé, Chitré, Las Minas, Las Tablas, La Villa de Los Santos, Colón, Jaqué, La Palma y Changuinola.

SINAPROC verifica infraestructuras y servicios

Las autoridades indicaron que hospitales y centros educativos no presentan novedades reportadas. Algunas escuelas activaron sus planes de evacuación como medida preventiva.

Tampoco se reportan afectaciones en el suministro eléctrico, carreteras, puentes, telecomunicaciones ni agua potable.

En el sector transporte se mantienen inspecciones preventivas. En Darién se verifica la construcción de un puente, mientras que el Aeropuerto Internacional de Tocumen realiza una revisión en una de sus pistas.

El Metro de Panamá activó automáticamente sus protocolos de seguridad y suspendió temporalmente el servicio, que posteriormente fue restablecido.

SINAPROC, junto con otras instituciones, continúa realizando verificaciones en distintos puntos del país para detectar cualquier posible afectación relacionada con el evento.

Las autoridades pidieron a la población mantener la calma, consultar únicamente información oficial y reportar cualquier situación de emergencia.