MITRADEL tiene nuevas oportunidades laborales: conozca los puestos y requisitos

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las ofertas de empleo disponibles para esta semana en diferentes regiones del país.
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Ofertas del Mitradel de esta semana
Ofertas de empleo en Coclé
Especialista en redes sociales:
- Debe contar con título universitario en Marketing, Comunicación, Periodismo o carreras afines.
Especialista médico ocupacional:
- Dirigido a profesionales con estudios en Medicina General, Salud Ocupacional, Medicina del Trabajo o áreas relacionadas con seguridad y salud laboral.
Ofertas de empleo en la región Metropolitana
Recursos Humanos:
- Se requieren profesionales con licenciatura en Psicología, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.
Gerente de Control de Calidad:
- Debe contar con título en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas o carreras relacionadas.
Ofertas de empleo en Panamá
Auxiliar de Contabilidad:
- Dirigido a estudiantes o graduados de licenciaturas en Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.
Secretaria o recepcionista:
- Se requiere bachiller completo y conocimientos o experiencia en clínicas, consultorios médicos o centros de salud.
Cajero:
- Los aspirantes deben contar con estudios completos o en curso en Contabilidad o carreras afines.
Plomero certificado:
- Debe contar con conocimientos para el manejo de gas y capacidad para interpretar croquis y planos de instalaciones.
Estas y otras vacantes de empleo pueden consultarse a través de los canales y plataformas oficiales del MITRADEL, donde los interesados podrán conocer los requisitos completos y realizar su postulación, Mitradel.gob.pa