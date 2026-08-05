Panamá Microsites Nacionales -  5 de agosto de 2026 - 12:06

MITRADEL tiene nuevas oportunidades laborales: conozca los puestos y requisitos

El MITRADEL dio a conocer las nuevas ofertas de empleo disponibles esta semana para diferentes perfiles profesionales y técnicos en Panamá.

Ofertas de empleo del MITRADEL: conozca los perfiles que buscan las empresas esta semana. 

Ofertas de empleo del MITRADEL: conozca los perfiles que buscan las empresas esta semana. 

Captura/ TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las ofertas de empleo disponibles para esta semana en diferentes regiones del país.

Jackelin Flores fue la encargada de presentar las oportunidades laborales y los principales requisitos que deben cumplir las personas interesadas en postularse.

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Ofertas del Mitradel de esta semana

Ofertas de empleo en Coclé

Especialista en redes sociales:

  • Debe contar con título universitario en Marketing, Comunicación, Periodismo o carreras afines.

Especialista médico ocupacional:

  • Dirigido a profesionales con estudios en Medicina General, Salud Ocupacional, Medicina del Trabajo o áreas relacionadas con seguridad y salud laboral.

Ofertas de empleo en la región Metropolitana

Recursos Humanos:

  • Se requieren profesionales con licenciatura en Psicología, Administración de Empresas, Contabilidad o carreras afines.

Gerente de Control de Calidad:

  • Debe contar con título en Ingeniería Industrial, Ingeniería Civil, Ingeniería en Sistemas o carreras relacionadas.

Ofertas de empleo en Panamá

Auxiliar de Contabilidad:

  • Dirigido a estudiantes o graduados de licenciaturas en Contabilidad, Administración de Empresas o carreras afines.

Secretaria o recepcionista:

  • Se requiere bachiller completo y conocimientos o experiencia en clínicas, consultorios médicos o centros de salud.

Cajero:

  • Los aspirantes deben contar con estudios completos o en curso en Contabilidad o carreras afines.

Plomero certificado:

  • Debe contar con conocimientos para el manejo de gas y capacidad para interpretar croquis y planos de instalaciones.

Estas y otras vacantes de empleo pueden consultarse a través de los canales y plataformas oficiales del MITRADEL, donde los interesados podrán conocer los requisitos completos y realizar su postulación, Mitradel.gob.pa

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