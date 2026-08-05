MITRADEL tiene nuevas oportunidades laborales: conozca los puestos y requisitos

Ofertas de empleo del MITRADEL: conozca los perfiles que buscan las empresas esta semana. Captura/ TReporta

Por María Hernández El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dio a conocer las ofertas de empleo disponibles para esta semana en diferentes regiones del país.

Jackelin Flores fue la encargada de presentar las oportunidades laborales y los principales requisitos que deben cumplir las personas interesadas en postularse.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse