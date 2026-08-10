¡Atención, conductores! San Miguelito da 30 días para retirar autos o serán removidos con grúa

El Municipio de San Miguelito inició este fin de semana un operativo de chatarreo y remoción de vehículos que permanecen ocupando espacios públicos o que obstruyen vías y aceras del distrito.

Como parte del operativo, funcionarios de Cumplimiento del municipio están colocando calcomanías de advertencia en los vehículos e informando a sus propietarios que cuentan con un plazo de 30 días para retirarlos.

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Una vez cumplido ese periodo, los vehículos que permanezcan en el lugar podrán ser removidos con grúa y trasladados a un patio, además de que sus propietarios estarán sujetos a la multa correspondiente.

Desde octubre de 2024, por primera vez la Alcaldía toma acción sobre los vehículos en la vía pública.

Este proceso no existía ni estaba reglamentado.



Llevamos 400 vehículos retirados voluntariamente y 36 con grúa.



Cuando hay voluntad política, hay resultados. — Irma Hernández (@irmaehernandezb) August 10, 2026

¿Qué pasará con los vehículos que no sean retirados?

De acuerdo con el Municipio de San Miguelito, los propietarios serán notificados mediante las calcomanías colocadas en los vehículos. El aviso establece un plazo de 30 días para que los automóviles sean retirados voluntariamente de los espacios públicos.

Si el propietario no cumple dentro del periodo establecido, el municipio procederá con la remoción del vehículo mediante grúa y su traslado a un patio, además de la aplicación de la sanción correspondiente.

Más de 400 vehículos fueron retirados voluntariamente

El Municipio de San Miguelito inició este fin de semana un operativo de chatarreo y de remoción de vehículos que ocupan espacios públicos o que obstruyen vías o aceras.



Funcionarios de cumplimiento del municipio están colocando calcomanías de advertencia, notificando a los… pic.twitter.com/fZNmRGvj1i — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que hasta el momento 400 vehículos han sido retirados voluntariamente por sus propietarios. Además, unos 36 automóviles han sido removidos con grúa durante el operativo.

Hernández destacó que esta acción representa un cambio en la forma en que el municipio aborda la presencia de vehículos abandonados u ocupando espacios públicos.

“Desde octubre de 2024, por primera vez la alcaldía toma acción sobre los vehículos en la vía pública. Este proceso no existía ni estaba reglamentado”, señaló la alcaldesa. “Desde octubre de 2024, por primera vez la alcaldía toma acción sobre los vehículos en la vía pública. Este proceso no existía ni estaba reglamentado”, señaló la alcaldesa.

Operativo busca recuperar espacios públicos

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La Alcaldía de San Miguelito indicó que el operativo tiene como objetivo recuperar espacios públicos y mantener despejadas las vías y aceras que actualmente se encuentran ocupadas por vehículos.

Las autoridades municipales continuarán con las inspecciones y notificaciones a los propietarios de automóviles que incumplan con las disposiciones establecidas.