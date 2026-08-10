¡Atención, conductores! San Miguelito da 30 días para retirar autos o serán removidos con grúa

El Municipio de San Miguelito inició este fin de semana un operativo de chatarreo y remoción de vehículos que permanecen ocupando espacios públicos o que obstruyen vías y aceras del distrito.
Tema de interés: Alcaldía de Panamá inspecciona recicladora en Chilibre tras reporte ciudadano
Una vez cumplido ese periodo, los vehículos que permanezcan en el lugar podrán ser removidos con grúa y trasladados a un patio, además de que sus propietarios estarán sujetos a la multa correspondiente.
¿Qué pasará con los vehículos que no sean retirados?
De acuerdo con el Municipio de San Miguelito, los propietarios serán notificados mediante las calcomanías colocadas en los vehículos. El aviso establece un plazo de 30 días para que los automóviles sean retirados voluntariamente de los espacios públicos.
Si el propietario no cumple dentro del periodo establecido, el municipio procederá con la remoción del vehículo mediante grúa y su traslado a un patio, además de la aplicación de la sanción correspondiente.
Más de 400 vehículos fueron retirados voluntariamente
La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, informó que hasta el momento 400 vehículos han sido retirados voluntariamente por sus propietarios. Además, unos 36 automóviles han sido removidos con grúa durante el operativo.
Hernández destacó que esta acción representa un cambio en la forma en que el municipio aborda la presencia de vehículos abandonados u ocupando espacios públicos.
Operativo busca recuperar espacios públicos
La Alcaldía de San Miguelito indicó que el operativo tiene como objetivo recuperar espacios públicos y mantener despejadas las vías y aceras que actualmente se encuentran ocupadas por vehículos.
Las autoridades municipales continuarán con las inspecciones y notificaciones a los propietarios de automóviles que incumplan con las disposiciones establecidas.