Alcaldía de Panamá inspecciona recicladora en Chilibre tras reporte ciudadano

La Alcaldía de Panamá realizó una inspección a una recicladora ubicada en la comunidad de San Vicente, en Chilibre, luego de recibir un reporte ciudadano sobre las condiciones del establecimiento.

El operativo se llevó a cabo a través de las direcciones de Permisos y Cumplimiento y de Gestión Ambiental, en coordinación con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), el Ministerio de Salud (Minsa) y la Junta Comunal.

Durante la inspección, el equipo de Permisos y Cumplimiento verificó la documentación y los permisos correspondientes del establecimiento. Tras detectar posibles irregularidades, se levantará un informe para determinar y adoptar las medidas que correspondan.

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Detectan acumulación de desechos a cielo abierto

Durante el recorrido, las autoridades constataron una considerable acumulación de desechos a cielo abierto, además de condiciones que no serían adecuadas para el manejo de estos materiales.

La situación será evaluada por las instituciones competentes para establecer las medidas que correspondan de acuerdo con las normas ambientales y de funcionamiento.

Minsa advierte sobre posibles criaderos de mosquitos

Personal del Ministerio de Salud también participó en la inspección y detectó posibles criaderos de mosquitos en el área. Ante esta situación, el Minsa informó que procederá con las acciones y sanciones correspondientes, debido al riesgo que estas condiciones podrían representar para la salud de los moradores de la comunidad.

Alcaldía de Panamá atenderá reportes de la comunidad

La Alcaldía de Panamá reiteró que continuará atendiendo los reportes ciudadanos y coordinando con las instituciones competentes las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales, sanitarias y de funcionamiento en el distrito.

El caso de la recicladora en San Vicente continuará bajo evaluación de las autoridades, que deberán determinar las medidas que correspondan tras las irregularidades identificadas durante la inspección.