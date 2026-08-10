Coclé Nacionales -  10 de agosto de 2026 - 13:12

Sismo en Colombia también se sintió en Coclé: evacúan pacientes en Penonomé

SINAPROC y Bomberos inspeccionaron estructuras tras el sismo percibido en varios sectores de la provincia de Coclé.

Temor en Coclé tras sismo: evacúan pacientes y revisan estructuras. 

Temor en Coclé tras sismo: evacúan pacientes y revisan estructuras. 

@TReporta
María Hernández
Por María Hernández

El sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en Colombia, también fue percibido en distintos puntos de la provincia de Coclé.

En Penonomé, pacientes y personal médico de la Policlínica Manuel Paulino Ocaña fueron evacuados de manera preventiva tras el movimiento telúrico. Algunos pacientes manifestaron temor ante la situación.

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SINAPROC y Bomberos inspeccionan infraestructuras en Coclé

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Cuerpo de Bomberos realizó inspecciones en hospitales, escuelas y otras estructuras de la provincia para descartar posibles daños que pudieran representar un riesgo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de evitar la propagación de información falsa sobre el sismo.

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