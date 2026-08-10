Sismo en Colombia también se sintió en Coclé: evacúan pacientes en Penonomé

El sismo registrado la mañana de este lunes 10 de agosto, con epicentro en Colombia, también fue percibido en distintos puntos de la provincia de Coclé .

En Penonomé, pacientes y personal médico de la Policlínica Manuel Paulino Ocaña fueron evacuados de manera preventiva tras el movimiento telúrico. Algunos pacientes manifestaron temor ante la situación.

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SINAPROC y Bomberos inspeccionan infraestructuras en Coclé

Personal del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y del Cuerpo de Bomberos realizó inspecciones en hospitales, escuelas y otras estructuras de la provincia para descartar posibles daños que pudieran representar un riesgo.

Las autoridades hicieron un llamado a la población a mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de evitar la propagación de información falsa sobre el sismo.