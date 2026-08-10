Menores indígenas enfrentan mayores brechas educativas y laborales en Panamá.

El 15 % de los menores indígenas de Panamá está fuera del sistema educativo, una cifra que triplica el promedio nacional debido a la interseccionalidad de diversas condiciones de vulnerabilidad, según un estudio de la Defensoría del Pueblo presentado este lunes.

"Son múltiples los factores que enfrenta la niñez panameña de manera que no es lo mismo un niño pobre a un niño indígena, pobre y con discapacidad. Se van sumando una serie de condiciones que hacen todavía más vulnerable a nuestros niños, niñas y adolescentes", dijo a EFE la defensora, Angela Russo.

En Panamá residen 315 089 niños, niñas y adolescentes indígenas, quienes representan el 25 % de la población infanto-juvenil, de los cuales el 58 % vive fuera de los territorios comarcales. La tasa de deserción escolar se eleva de forma drástica entre las madres adolescentes indígenas, categoría en la que alcanza el 70 %, según detalla el documento elaborado en conjunto con una coordinadora de mujeres originarias tras un recorrido por las comarcas Ngäbe-Buglé, Guna Yala y Emberá-Wounaan, así como por diversos asentamientos de la capital.

El informe, que contó con el apoyo de Unicef, evidencia además profundas brechas en la cobertura educativa: el 42 % de esta población presenta sobreedad, al cursar grados inferiores a los correspondientes para su edad, frente al 20 % registrado en menores no indígenas o afrodescendientes.

"Los niños tenemos derecho a ir a la escuela a estudiar, no trabajar, sino ir a la escuela, pero hay algunos niños que no tienen esa facilidad, tienen que ayudar a su mamá, tienen que trabajar, vendiendo cosas, porque a veces no tienen nada de comer en casa, los papás les pegan y no tienen trabajo", según un relato de un adolescente recogido en el informe.

Por otro lado, la tasa de trabajo infantil en la población indígena se sitúa en el 8.4 %, lo que triplica la media nacional del 2.5 %. El estudio advierte que los menores originarios enfrentan un mayor riesgo de ser expuestos a las peores formas de explotación laboral. Asimismo, las estadísticas reflejan severas carencias en la calidad educativa: la brecha en competencias matemáticas tempranas es del 25 %, el rezago en lectura alcanza el 40 % y solo el 31 % cuenta con acceso a internet.

FUENTE: EFE