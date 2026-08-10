Alcalde Mayer Mizrachi coordina envío de ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi , informó que se puso en contacto con los alcaldes de Medellín y de Cali para coordinar el envío de ayuda humanitaria tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó al departamento del Chocó, en Colombia, y que hasta el momento deja 111 fallecidos.

Mizrachi detalló que, aunque los vuelos hacia Medellín se encuentran suspendidos de manera temporal, se buscan los mecanismos logísticos para concretar el traslado de las donaciones.

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Según el jefe comunal, la alcaldía cuenta con 200 palés de insumos reservados tras haber culminado con éxito el envío de ayuda humanitaria a Venezuela el pasado mes de junio.