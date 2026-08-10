Alcalde Mayer Mizrachi coordina envío de ayuda humanitaria a Colombia tras sismo

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que se puso en contacto con los alcaldes de Medellín y de Cali para coordinar el envío de ayuda humanitaria tras el sismo de magnitud 7.4 que afectó al departamento del Chocó, en Colombia, y que hasta el momento deja 111 fallecidos.
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Según el jefe comunal, la alcaldía cuenta con 200 palés de insumos reservados tras haber culminado con éxito el envío de ayuda humanitaria a Venezuela el pasado mes de junio.