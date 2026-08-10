MOP anuncia cambios en Vía España: así será el proyecto para ampliar los carriles de MiBus

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) anunció una consulta pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II del proyecto de “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos MiBus en Vía España”.

El proyecto, bajo la modalidad llave en mano, contempla trabajos en un tramo de 5.417 kilómetros, comprendido entre la Avenida Porras y la Avenida Cincuentenario.

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¿Qué obras contempla el proyecto en Vía España?

De acuerdo con el MOP, la iniciativa contempla diferentes trabajos de infraestructura, entre ellos:

La ampliación de los carriles exclusivos para el sistema MiBus.

La reconversión del Parque Afroantillano (Parque Sídney Young) , ubicado en el sector de Río Abajo.

, ubicado en el sector de Río Abajo. La construcción de infraestructura peatonal.

El mejoramiento del sistema de drenaje pluvial.

La rehabilitación de puentes vehiculares.

La rehabilitación del puente ubicado sobre el Río Abajo.

El proyecto busca intervenir este tramo de Vía España mediante una serie de obras destinadas a mejorar la infraestructura vial y el funcionamiento de los carriles exclusivos del transporte público.

El @MOPPma anuncia consulta pública sobre el Estudio de Impacto Ambiental Categoría II del proyecto de “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la ampliación de carriles exclusivos Mi Bus en Vía España”.



Detalla que el proyecto consiste en la modalidad llave en mano y… pic.twitter.com/le69XaGCr9 — Telemetro Reporta (@TReporta) August 10, 2026

¿Cómo participar en la consulta pública del MOP?

El MOP informó que las personas interesadas podrán presentar comentarios y recomendaciones sobre el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.

Estos deberán ser remitidos formalmente dentro de un plazo de ocho días hábiles ante el Ministerio de Ambiente, ya sea en el Nivel Central o en la Dirección Regional Metropolitana.

La consulta pública permitirá que las observaciones relacionadas con el Estudio de Impacto Ambiental sean consideradas dentro del proceso correspondiente.

Los interesados deberán tomar en cuenta el plazo establecido por las autoridades para presentar sus comentarios y recomendaciones.